En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente Rivadavia
Daniel Vila
FÚTBOL

"Desde el cielo": la emotiva confesión de Daniel Vila tras la consagración de Independiente Rivadavia

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, habló en A24 tras la histórica consagración en la Copa Argentina ante Argentinos Juniors. Orgullo, emoción y la promesa de mirar hacia la Copa Libertadores 2026.

Le pedí ayuda a mi viejo desde el cielo: la emotiva confesión de Daniel Vila tras la consagración de Independiente Rivadavia. (Foto: captura de video)

"Le pedí ayuda a mi viejo desde el cielo": la emotiva confesión de Daniel Vila tras la consagración de Independiente Rivadavia. (Foto: captura de video)

En un clima de emoción y orgullo, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, habló en A24 con Luis Novaresio, Facundo Pastor y Marina Calabró, luego de la conquista histórica de la Copa Argentina 2024 ante Argentinos Juniors, un título que marcó un antes y un después para el fútbol mendocino.

Leé también De Boca a Independiente Rivadavia: uno por uno, todos los ganadores de la Copa Argentina
de boca a independiente rivadavia: uno por uno, todos los ganadores de la copa argentina
Embed

Es el sueño del pibe, el sueño de la vida. Es por lo que se trabajó tanto tiempo. Este grupo de jóvenes jugadores nos dio una clase de heroísmo, solidaridad y valentía en los momentos más adversos”, expresó Vila, visiblemente conmovido.

El dirigente destacó que, incluso con dos jugadores menos, el equipo “apretó los dientes y salió a comerse la cancha”, en una definición que quedará en la memoria del fútbol argentino.

Qué significa este título para la provincia de Mendoza

Daniel Vila subrayó que el logro trasciende lo deportivo y representa un impulso histórico para la provincia. “Esto no es solo un título de Independiente Rivadavia, es una copa que traemos para Mendoza. Abre el camino a muchas nuevas posibilidades y al crecimiento del fútbol local”, aseguró.

El presidente también destacó la importancia de contar con tres equipos mendocinos en la Liga Profesional: “Hasta ahora no teníamos esa rivalidad clásica que caracteriza a otras provincias. El año que viene vamos a tener tres clubes de Mendoza compitiendo, y eso va a generar más interés, más pasión y más socios, que son quienes sostienen a los clubes”.

La cábala y el recuerdo de su padre: el costado más íntimo del dirigente

Durante la entrevista, Novaresio lo consultó por sus cábalas, y Vila sorprendió con una respuesta cargada de emoción. “Tengo una sola: pensar en mi viejo. Falleció hace muchos años y siempre le pido ayuda a él en los momentos difíciles, sobre todo en el fútbol”, contó.

El presidente recordó una frase que su padre le repetía: “Él siempre decía que yo tenía una guardada en la manga para el fútbol, y un día me demostró que así era. Ahora le pido que él saque la suya desde allá”.

“Fue injusto, pero tenía fe”: cómo vivió Daniel Vila la final

Consultado por el momento más difícil del partido, Vila fue claro: “Cuando nos empataron 2-2 me pareció injusto. Jugamos casi un tiempo suplementario de 22 minutos, algo que no es habitual. Pero tenía fe, sabía que íbamos a ganar. Los chicos estaban confiados y muy aferrados a esa idea”.

Los conductores coincidieron en resaltar la entrega del equipo, que jugó gran parte de la final con nueve hombres y aun así logró imponerse en los penales. “Estos jugadores dieron una lección de coraje”, dijo Facundo Pastor al cierre del diálogo.

Desde el aire de A24, Vila contó que los festejos fueron masivos: “Estamos encabezando una caravana por toda la ciudad hasta llegar al estadio, donde abriremos las puertas para que los socios festejen con los jugadores y el cuerpo técnico”.

El presidente reconoció que el cansancio todavía pesaba, pero ya mira hacia adelante: “Recién estamos aterrizando en Mendoza. Déjenme descansar un día y después pensaré en la Copa Libertadores, que va a ser un desafío enorme, pero le vamos a hacer frente”.

“Esto también hizo felices a muchos hinchas de Boca”

Antes de despedirse, los periodistas le comentaron entre risas que muchos hinchas de Boca Juniors celebraron el triunfo de Independiente Rivadavia. Vila respondió con humor: “El fútbol es así. Se disfruta cuando se gana, y también cuando pierde el que uno no quiere”.

Con una sonrisa y la voz quebrada por la emoción, Daniel Vila cerró la entrevista agradeciendo a todos los mendocinos: “Esto es de ellos, de nuestra gente. Es un orgullo para toda Mendoza”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Independiente Rivadavia Daniel Vila Noticias A24
Notas relacionadas
Independiente Rivadavia complicó a varios: el impacto del título de la Lepra en la tabla anual y las copas internacionales
Independiente Rivadavia clasificó a la Copa Libertadores 2026: equipos confirmados, cupos y fechas clave
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar