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Fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril: informan el calendario oficial

Se estableció el cronograma definitivo para la acreditación de haberes y bonos del sector previsional durante el cuarto mes del año. Las fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril de 2026 se organizan según el último número del documento para garantizar el orden en el pago unificado de haberes.

Fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril: informan el calendario oficial

Fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril: informan el calendario oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició la ejecución del calendario de pagos para millones de adultos mayores en todo el país. Las fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril de 2026 están diseñadas para liquidar en una sola jornada tanto el haber mensual actualizado por el incremento del 2,90% como el bono extraordinario de $70.000. Este sistema unificado permite que los beneficiarios dispongan de la totalidad de sus fondos —que para la mínima suman $450.319,31— desde el primer día asignado.

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El esquema de las fechas de cobro de jubilados de ANSES se divide, como es habitual, entre quienes perciben el haber mínimo y aquellos que superan dicha cifra. Para el primer grupo, los pagos comenzaron el viernes 10 de abril, mientras que los jubilados con ingresos superiores deberán esperar a la última semana del mes. Es fundamental que los beneficiarios verifiquen su día exacto de acreditación para evitar aglomeraciones innecesarias en las entidades bancarias y cajeros automáticos habilitados.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social también recordó que los beneficiarios pueden utilizar los descuentos automáticos del programa Beneficios ANSES en sus fechas de cobro. Al pagar con la tarjeta de débito donde perciben su prestación, pueden obtener reintegros del 10% en farmacias y supermercados, potenciando el rendimiento de su haber. El cumplimiento estricto del cronograma oficial asegura una transición ordenada hacia el próximo ciclo de pagos ya confirmado para mayo.

¿Cuáles son las fechas de cobro de jubilados de ANSES con haber mínimo en abril?

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Fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril: informan el calendario oficial

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El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para quienes perciben la jubilación mínima es el siguiente:

  • DNI 0: viernes 10 de abril.

  • DNI 1: lunes 13 de abril.

  • DNI 2: martes 14 de abril.

  • DNI 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI 4: jueves 16 de abril.

  • DNI 5: viernes 17 de abril.

  • DNI 6: lunes 20 de abril.

  • DNI 7: martes 21 de abril.

  • DNI 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI 9: jueves 23 de abril.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES que superan la mínima en abril?

Para aquellos beneficiarios que tienen ingresos superiores a los $380.319,31, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispuso un calendario concentrado al cierre del mes:

  • DNI 0 y 1: viernes 24 de abril.

  • DNI 2 y 3: lunes 27 de abril.

  • DNI 4 y 5: martes 28 de abril.

  • DNI 6 y 7: miércoles 29 de abril.

  • DNI 8 y 9: jueves 30 de abril.

¿Cómo consultar el lugar de pago en las fechas de cobro de ANSES?

Los titulares pueden corroborar la sucursal bancaria y el estado de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Jubilaciones y Pensiones", el apartado "Cuándo y dónde cobro" detalla la información actualizada. Es importante aclarar que no existen créditos de ANSES vigentes otorgados directamente por el ente; por ende, cualquier descuento por préstamos previos debe ser consultado con la entidad financiera externa que otorgó el servicio.

¿Habrá cambios en las fechas de cobro para mayo de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en mayo las fechas se verán levemente atrasadas respecto a abril. Mientras que este mes el calendario inició el día 10, en mayo los pagos comenzarán el lunes 11, un corrimiento técnico debido a la disposición de días hábiles y feriados previstos por el organismo.

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