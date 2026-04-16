Fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril: informan el calendario oficial

DNI 0: viernes 10 de abril.

DNI 1: lunes 13 de abril.

DNI 2: martes 14 de abril.

DNI 3: miércoles 15 de abril.

DNI 4: jueves 16 de abril.

DNI 5: viernes 17 de abril.

DNI 6: lunes 20 de abril.

DNI 7: martes 21 de abril.

DNI 8: miércoles 22 de abril.

DNI 9: jueves 23 de abril.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES que superan la mínima en abril?

Para aquellos beneficiarios que tienen ingresos superiores a los $380.319,31, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispuso un calendario concentrado al cierre del mes:

DNI 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI 8 y 9: jueves 30 de abril.

¿Cómo consultar el lugar de pago en las fechas de cobro de ANSES?

Los titulares pueden corroborar la sucursal bancaria y el estado de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Jubilaciones y Pensiones", el apartado "Cuándo y dónde cobro" detalla la información actualizada. Es importante aclarar que no existen créditos de ANSES vigentes otorgados directamente por el ente; por ende, cualquier descuento por préstamos previos debe ser consultado con la entidad financiera externa que otorgó el servicio.

¿Habrá cambios en las fechas de cobro para mayo de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en mayo las fechas se verán levemente atrasadas respecto a abril. Mientras que este mes el calendario inició el día 10, en mayo los pagos comenzarán el lunes 11, un corrimiento técnico debido a la disposición de días hábiles y feriados previstos por el organismo.