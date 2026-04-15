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Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en un partido electrizante y se clasificó a las semifinales de la Champions

Los alemanes se impusieron 4-3 en la vuelta de los cuartos de final y chocarán ante el PSG. Además, el Arsenal logró la clasificación ante Sporting de Lisboa y será rival del Atlético del Cholo Simeone.

El colombiano Luis Díaz festeja su gol

El colombiano Luis Díaz festeja su gol, que significó la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League (REUTERS)

La UEFA Champions League entra en su etapa decisiva y ya quedaron definidos los cuatro equipos que pelearán por el título. Bayern Múnich y Arsenal se sumaron a PSG y Atlético de Madrid tras una jornada cargada de emoción.

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En uno de los cruces más impactantes del torneo, el Bayern Múnich venció 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena y selló un global de 6-4 para meterse en semifinales. El equipo alemán dio un golpe fuerte al dejar en el camino al máximo ganador del certamen.

Los goles del conjunto bávaro fueron convertidos por Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise. Para el Real Madrid marcaron Arda Güler, en dos oportunidades, y Kylian Mbappé.

El partido arrancó con un error inesperado de Manuel Neuer que le permitió a Güler abrir el marcador a los pocos segundos. Sin embargo, el Bayern reaccionó rápido y logró empatar con Pavlovic tras un córner.

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Un duelo de alto voltaje hasta el final

El encuentro fue un verdadero golpe por golpe. Güler volvió a adelantar al Real Madrid con un tiro libre espectacular, pero el Bayern respondió con un tanto de Kane para el 2-2 parcial.

Antes del descanso, Mbappé volvió a poner en ventaja al conjunto español tras una gran jugada colectiva, manteniendo viva la ilusión de forzar el alargue.

En el complemento, el Bayern empujó con intensidad y encontró premio en el tramo final: primero Luis Díaz marcó el 3-3 y, con el Real Madrid con diez jugadores tras la expulsión de Eduardo Camavinga, llegó el tanto definitivo que desató la locura en Alemania y selló la clasificación.

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Bayern Munich vs Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League del 2026.

Bayern Munich vs Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League del 2026.

Arsenal también se metió en semifinales

En el otro cruce, el Arsenal igualó 0-0 frente a Sporting de Lisboa en Londres, pero avanzó gracias al triunfo 1-0 conseguido en la ida en Portugal. De esta manera, el conjunto inglés aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Cómo quedaron las semifinales de la Champions League

Con estos resultados, las semifinales quedaron definidas:

  • Bayern Múnich vs PSG
  • Atlético de Madrid vs Arsenal

La Champions League entra en su tramo más caliente, con cuatro equipos que buscarán un lugar en la gran final europea en una definición que promete más emociones y partidos de alto nivel.

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