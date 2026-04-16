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Bono de jubilados de ANSES en abril: confirman el refuerzo de $70.000

Se ratificó el pago de la asistencia económica extraordinaria para los sectores con menores ingresos del sistema previsional. El bono de jubilados de ANSES en abril de 2026 funciona como un complemento esencial para alcanzar el piso de $450.319 tras la aplicación del aumento por movilidad.

Bono de jubilados de ANSES en abril: confirman el refuerzo de $70.000

Bono de jubilados de ANSES en abril: confirman el refuerzo de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la continuidad del refuerzo económico para el cuarto mes del año. El bono de jubilados de ANSES en abril de 2026 se fijó en $70.000, monto que se liquida de forma automática junto con el haber mensual. Esta medida del Gobierno Nacional tiene como objetivo mitigar el impacto inflacionario en los jubilados y pensionados de la mínima, asegurando que ningún beneficiario quede por debajo de los parámetros de subsistencia establecidos para el primer cuatrimestre.

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La asignación de este bono de jubilados de ANSES alcanza a diferentes categorías de beneficiarios que cobran a través del organismo. Perciben el monto completo quienes tienen un haber básico de $380.319,31, lo que arroja un pago final unificado de $450.319,31. Para aquellos que superan la mínima pero no llegan a ese tope, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un sistema de pago proporcional, garantizando que todos los beneficiarios alcancen el techo de ingresos determinado para abril.

Durante el periodo de abril de 2026, el bono de jubilados de ANSES se acredita en la misma fecha establecida por el cronograma de DNI, sin necesidad de realizar trámites ni solicitudes previas. Además de los jubilados, este refuerzo se extiende a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta estrategia de asistencia directa se complementa con los reintegros en compras que pueden sumar hasta $25.000 adicionales de ahorro mensual en productos de farmacia y primera necesidad.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el bono de jubilados de ANSES completo?

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Bono de jubilados de ANSES en abril: confirman el refuerzo de $70.000

Bono de jubilados de ANSES en abril: confirman el refuerzo de $70.000

El refuerzo de $70.000 de la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinado a los siguientes grupos:

  • Jubilados que perciben el haber mínimo ($380.319,31).

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez e invalidez.

  • Madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas.

¿Cómo se calcula el bono proporcional para jubilados que superan la mínima?

Si el haber básico de abril supera los $380.319,31 pero es inferior a $450.319,31, la Administración Nacional de la Seguridad Social deposita la diferencia exacta. Por ejemplo, un beneficiario con un haber de $400.000 percibirá un bono de jubilados de ANSES de $50.319,31, logrando así el tope unificado de ingresos previsto para este mes.

¿Qué pasa con el bono de ANSES si cobro dos beneficios?

En los casos donde un beneficiario perciba una jubilación y una pensión de forma simultánea, el bono de jubilados de ANSES se aplica considerando la suma de ambos ingresos. Si el total supera el tope de $450.319,31, el titular no recibirá el refuerzo extraordinario, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social prioriza la asignación de recursos en los sectores de haberes únicos y mínimos.

¿Se mantendrá el bono de jubilados de ANSES para mayo de 2026?

Si bien el bono de jubilados de ANSES de abril ya es un hecho, el Gobierno aún no ha oficializado por decreto el monto para mayo. No obstante, las proyecciones indican que se mantendría un refuerzo cercano a los $70.000, lo que junto al aumento del 3,4% ya confirmado, elevaría el ingreso total a un estimado de $463.250,17 para el próximo mes.

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