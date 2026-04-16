Bono de jubilados de ANSES en abril: confirman el refuerzo de $70.000

Jubilados que perciben el haber mínimo ( $380.319,31 ).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas ( PNC ) por vejez e invalidez.

Madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas.

¿Cómo se calcula el bono proporcional para jubilados que superan la mínima?

Si el haber básico de abril supera los $380.319,31 pero es inferior a $450.319,31, la Administración Nacional de la Seguridad Social deposita la diferencia exacta. Por ejemplo, un beneficiario con un haber de $400.000 percibirá un bono de jubilados de ANSES de $50.319,31, logrando así el tope unificado de ingresos previsto para este mes.

¿Qué pasa con el bono de ANSES si cobro dos beneficios?

En los casos donde un beneficiario perciba una jubilación y una pensión de forma simultánea, el bono de jubilados de ANSES se aplica considerando la suma de ambos ingresos. Si el total supera el tope de $450.319,31, el titular no recibirá el refuerzo extraordinario, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social prioriza la asignación de recursos en los sectores de haberes únicos y mínimos.

¿Se mantendrá el bono de jubilados de ANSES para mayo de 2026?

Si bien el bono de jubilados de ANSES de abril ya es un hecho, el Gobierno aún no ha oficializado por decreto el monto para mayo. No obstante, las proyecciones indican que se mantendría un refuerzo cercano a los $70.000, lo que junto al aumento del 3,4% ya confirmado, elevaría el ingreso total a un estimado de $463.250,17 para el próximo mes.