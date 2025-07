¿Más excesos? La escandalosa imagen de Ricardo Centurión que genera preocupación

Ricardo Centurión volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el foco no estuvo en su juego, sino en su comportamiento fuera del campo. El exjugador de Racing, Boca, San Lorenzo y Vélez no fue convocado por Oriente Petrolero para el partido ante Independiente Petrolero por la Copa Bolivia, pero decidió acompañar al equipo desde las tribunas. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida.