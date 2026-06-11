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Alerta Scaloni: los dos futbolistas de la Selección Argentina que preocupan a días del debut

A pocos días del debut de la Selección Argentina en el Grupo J, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni evalúa de cerca la recuperación de sus dos jugadores afectados, mientras el resto del plantel ya trabaja en plenitud.

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Alerta Scaloni: los dos futbolistas de la Selección Argentina que preocupan a días del debut

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 entró en su etapa de definiciones. Mientras este jueves comienza oficialmente el torneo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, restan solo cinco días para el estreno de la Albiceleste ante Argelia, programado para el próximo martes a las 22:00 horas. Tras haber iniciado la preparación en Kansas City con una extensa lista de futbolistas con molestias, el entrenador Lionel Scaloni respira más aliviado, ya que actualmente cuenta con tan solo dos jugadores en observación por problemas físicos.

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Qué lesión tiene Leandro Paredes y llegará al debut de la Selección Argentina

Leandro Paredes se encuentra en la etapa final de la recuperación de un desgarro sufrido en su último compromiso oficial con Boca Juniors ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. Si bien el volante de 31 años evoluciona de manera favorable y ya realizó una parte de las tareas junto al resto del plantel, todavía no pudo completar ningún entrenamiento a la par de sus compañeros y se perdió los amistosos previos ante Honduras e Islandia.

Su presencia en la lista del Mundial no corre peligro, pero su titularidad en el debut contra Argelia permanece bajo evaluación. Los entrenamientos de este jueves y viernes serán determinantes para definir si suma minutos, luego de que Scaloni utilizara a Exequiel Palacios en esa posición durante los encuentros preparatorios.

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Qué cambios evalúa Lionel Scaloni en la lista de convocados por lesión

Debido a la baja de Leonardo Balerdi, quien fue desafectado de la delegación tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, el cuerpo técnico analiza realizar una modificación en la nómina. Scaloni evalúa sumar a la lista de convocados a Guido Rodríguez en reemplazo de Balerdi. El futbolista del Valencia cuenta con la ventaja reglamentaria y táctica de desempeñarse como mediocampista de corte natural, y a su vez, ofrece la alternativa de cumplir funciones como defensor zaguero en caso de ser necesario.

¿Juega ante Argelia? Cómo está el Dibu Martínez de su lesión en la mano

El panorama con Emiliano Martínez es optimista de cara al estreno mundialista. El arquero del Aston Villa arribó a la concentración en Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, motivo por el cual realizó los entrenamientos previos sin guantes y ensayó ejercicios utilizando una sola mano.

A pesar de esta situación, el arquero será el titular en el debut frente a Argelia. Las próximas horas resultan fundamentales para el cuerpo médico, ya que planifican constatar mediante estudios si se generó el callo óseo en la zona afectada para, posteriormente, probar al futbolista con los guantes puestos por primera vez desde su lesión.

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Qué jugadores de la Selección Argentina ya recibieron el alta médica

El resto de los futbolistas que acarreaban distintas molestias físicas ya se encuentran completamente a disposición del cuerpo técnico:

  • Gonzalo Montiel y Nicolás Paz: Ambos superaron sus problemas físicos, recibieron el alta médica el pasado domingo y sumaron minutos de rodaje en el amistoso frente a Islandia.

  • Nahuel Molina: El lateral también se encuentra recuperado y disponible, tras no ver acción en el último ensayo debido a que el cuerpo técnico consideró que su dolencia era previa al inicio de la concentración.

  • Julián Álvarez: El delantero del Atlético de Madrid dejó atrás una inflamación en uno de sus tobillos que lo obligó a alternar entrenamientos con jornadas de descanso, se reintegró a los trabajos grupales este miércoles y llegará en plenitud física al inicio de la Copa del Mundo.

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