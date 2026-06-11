Alerta Scaloni: los dos futbolistas de la Selección Argentina que preocupan a días del debut

¿Juega ante Argelia? Cómo está el Dibu Martínez de su lesión en la mano

El panorama con Emiliano Martínez es optimista de cara al estreno mundialista. El arquero del Aston Villa arribó a la concentración en Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, motivo por el cual realizó los entrenamientos previos sin guantes y ensayó ejercicios utilizando una sola mano.

A pesar de esta situación, el arquero será el titular en el debut frente a Argelia. Las próximas horas resultan fundamentales para el cuerpo médico, ya que planifican constatar mediante estudios si se generó el callo óseo en la zona afectada para, posteriormente, probar al futbolista con los guantes puestos por primera vez desde su lesión.

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Qué jugadores de la Selección Argentina ya recibieron el alta médica

El resto de los futbolistas que acarreaban distintas molestias físicas ya se encuentran completamente a disposición del cuerpo técnico: