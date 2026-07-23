El llamativo posteo de Maia Reficco tras su separación de Franco Colapinto: ¿una indirecta?

Por qué se separaron Franco Colapinto y Maia Reficco

Este miércoles, en el programa LAM (América TV), se dio a conocer que Franco Colapinto y Maia Reficco decidieron terminar su relación. La noticia sorprendió a quienes seguían de cerca el vínculo entre el piloto argentino y la actriz y cantante.

El encargado de dar la primicia fue Pepe Ochoa, quien lo anunció en vivo y aseguró: "Franco Colapinto está separado de Maia Reficco".

Después de esa confirmación, el panelista detalló cuál habría sido la razón detrás de la ruptura. "Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es él que estaba enganchado con ella. Él no le puede dar la energía ni el lugar que ella se merece", explicó.

En ese momento, Carolina Molinari intervino con un comentario que generó risas en el estudio y abrió debate. "Esa es la excusa cuando te quieren dejar: 'Mirá, la verdad te merecés algo mejor'", opinó la angelita.

Ochoa, por su parte, amplió la información y señaló que la distancia fue clave en el desenlace. "Él hace mucho tiempo que no la ve, ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa", agregó.