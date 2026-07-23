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El llamativo posteo de Maia Reficco tras su separación de Franco Colapinto: ¿una indirecta?

Luego de que en LAM confirmaran el final de su relación con Franco Colapinto, Maia Reficco compartió una canción con un profundo significado.

23 jul 2026, 19:16
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maia reficco y colapinto
maia reficco y colapinto

Después de que en LAM (América TV) confirmaran la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco, la actriz realizó un posteo en sus redes sociales que no pasó inadvertido.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito aseguraron que el piloto argentino y la artista ya no están juntos. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre el final de la relación, una publicación de Reficco en Instagram llamó la atención de sus seguidores.

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A través de sus historias, la joven actriz compartió "The Light in the Painting", de Lizzy McAlpine, y acompañó la canción con cuatro emojis de carita angustiada, un detalle que rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones.

La elección del tema llamó especialmente la atención por el significado de su letra. La canción habla de un amor profundo e intenso, de la huella que una persona puede dejar en la vida de otra y de esos vínculos que permanecen vivos en la memoria. A través de la metáfora de "la luz en una pintura", McAlpine describe a alguien que sigue ocupando un lugar central, capaz de iluminar incluso los recuerdos más lejanos.

Por qué se separaron Franco Colapinto y Maia Reficco

Este miércoles, en el programa LAM (América TV), se dio a conocer que Franco Colapinto y Maia Reficco decidieron terminar su relación. La noticia sorprendió a quienes seguían de cerca el vínculo entre el piloto argentino y la actriz y cantante.

El encargado de dar la primicia fue Pepe Ochoa, quien lo anunció en vivo y aseguró: "Franco Colapinto está separado de Maia Reficco".

Después de esa confirmación, el panelista detalló cuál habría sido la razón detrás de la ruptura. "Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es él que estaba enganchado con ella. Él no le puede dar la energía ni el lugar que ella se merece", explicó.

En ese momento, Carolina Molinari intervino con un comentario que generó risas en el estudio y abrió debate. "Esa es la excusa cuando te quieren dejar: 'Mirá, la verdad te merecés algo mejor'", opinó la angelita.

Ochoa, por su parte, amplió la información y señaló que la distancia fue clave en el desenlace. "Él hace mucho tiempo que no la ve, ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa", agregó.

     

 

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