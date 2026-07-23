Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones y el jugador regresó a la Argentina tras recibir amenazas

El giro en las conversaciones detuvo de forma imprevista una transacción que se encontraba en sus pasos burocráticos finales. Sin embargo, la situación se complicó cuando Tigres modificó nuevamente las condiciones pactadas. Aunque parecía que la transferencia estaba encaminada, la incertidumbre volvió a instalarse.

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Desde su lugar, el atacante rosarino hizo todo lo posible para concretar su desembarco en el conjunto dirigido por Eduardo Coudet y fue clave para destrabar la operación: se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico en México, dejando en claro su deseo de regresar al fútbol argentino. El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, ya había decidido no convocarlo para el partido ante Xolos de Tijuana, anticipando su salida.

El esfuerzo económico de la institución de Núñez se fue incrementando a lo largo del mercado para llegar a las pretensiones de los aztecas. River, que comenzó ofreciendo 10 millones de dólares y luego subió la propuesta a 13, terminó aceptando pagar 15 millones en total para quedarse con el campeón del mundo. El delantero viene de una temporada destacada en Tigres, donde disputó las finales de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, aunque el equipo perdió ambas definiciones ante Toluca, quedando ahora a la espera de la resolución del ultimátum para vestir la camiseta de River.