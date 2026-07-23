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Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones y el jugador regresó a la Argentina tras recibir amenazas

El delantero volvió al país tras sufrir amenazas. River acusó a Tigres de cambiar los términos por quinta vez y puso este jueves como fecha límite.

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Se frenó el pase de Ángel Correa a River

Se frenó el pase de Ángel Correa a River

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un episodio de alta tensión en las últimas horas en torno a uno de los nombres más cotizados del período de transferencias. ¿Qué ocurrió? Se frenó el pase de Correa a River ya que Tigres cambió las condiciones de la operación y el jugador dejó México tras recibir amenazas. El delantero regresó a la Argentina, pero en el club de Núñez alertaron sobre la intención de abortar la negociación por parte de la entidad de Monterrey, congelando momentáneamente la revisión médica del futbolista.

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Las complicaciones en la mesa de diálogo surgieron a raíz de continuas modificaciones en los montos y formas de pago exigidos desde el exterior. El pase de Ángel Correa a River sufrió una nueva complicación después de que la dirigencia del club argentino acusara a Tigres de México de modificar por quinta vez las condiciones del acuerdo. En medio de esa situación, el delantero decidió regresar a la Argentina tras recibir amenazas personales, lo que sumó tensión a una negociación que ya está desgastada.

Frente a esta postura de la directiva mexicana, las autoridades de Núñez fijaron una postura tajante para definir la incorporación del atacante. Desde River aseguraron que, a pesar de haber alcanzado hasta cuatro acuerdos previos, Tigres volvió a cambiar los términos de la transferencia. Por ese motivo, el club de Núñez realizó una quinta y última oferta, y advirtió que si no recibe una confirmación durante este jueves, la operación se dará por caída de manera definitiva.

Cómo era el acuerdo inicial entre River y Tigres por Ángel Correa

Hasta antes de las últimas diferencias entre las dirigencias, los números de la operación y la extensión contractual del futbolista estaban totalmente convalidados. Hasta hace pocas horas, River y Tigres habían cerrado la compra del pase de Correa en 15 millones de dólares. El delantero tenía previsto llegar este jueves a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar un contrato hasta diciembre de 2029, lo que lo convertiría en el sexto refuerzo del ciclo Coudet.

El giro en las conversaciones detuvo de forma imprevista una transacción que se encontraba en sus pasos burocráticos finales. Sin embargo, la situación se complicó cuando Tigres modificó nuevamente las condiciones pactadas. Aunque parecía que la transferencia estaba encaminada, la incertidumbre volvió a instalarse.

Qué actitud tomó Ángel Correa y cómo fueron las ofertas de River

Desde su lugar, el atacante rosarino hizo todo lo posible para concretar su desembarco en el conjunto dirigido por Eduardo Coudet y fue clave para destrabar la operación: se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico en México, dejando en claro su deseo de regresar al fútbol argentino. El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, ya había decidido no convocarlo para el partido ante Xolos de Tijuana, anticipando su salida.

El esfuerzo económico de la institución de Núñez se fue incrementando a lo largo del mercado para llegar a las pretensiones de los aztecas. River, que comenzó ofreciendo 10 millones de dólares y luego subió la propuesta a 13, terminó aceptando pagar 15 millones en total para quedarse con el campeón del mundo. El delantero viene de una temporada destacada en Tigres, donde disputó las finales de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, aunque el equipo perdió ambas definiciones ante Toluca, quedando ahora a la espera de la resolución del ultimátum para vestir la camiseta de River.

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