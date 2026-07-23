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El romántico gesto de Manuel con Lola tras su reencuentro fuera de Gran Hermano

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski protagonizaron su esperado reencuentro lejos de las cámaras de Gran Hermano, donde él tuvo un romántico gesto que la emocionó.

23 jul 2026, 21:38
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El romántico gesto de Manuel con Lola tras su reencuentro fuera de Gran Hermano

El romántico gesto de Manuel con Lola tras su reencuentro fuera de Gran Hermano

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski volvieron a encontrarse después de semanas de distancia y confirmaron que el vínculo que nació dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada sigue más vivo que nunca. Tras la salida del reality del ex de Zoe Bogach y el viaje de ella por Europa, la pareja tuvo finalmente su esperado reencuentro lejos de las cámaras.

El momento ocurrió el jueves 23 de julio, cuando Manuel fue hasta el aeropuerto para recibir a Lola con un romántico gesto: la esperó con flores y una gran muestra de cariño. La escena quedó registrada en redes sociales, donde ambos compartieron la emoción del encuentro y dejaron en claro que la historia entre ellos continúa fuera del reality.

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"Que linda sorpresa", escribió Lola junto a las imágenes del reencuentro, mientras que Manuel no ocultó sus sentimientos y le respondió con un mensaje cargado de ternura: " Te extrañé tanto bonita".

El reencuentro también generó repercusiones entre sus seguidores y amigos más cercanos. La pareja de Franco Poggio y Lizardo Ponce, quienes acompañaron de cerca la historia de la pareja dada la participación del primero de ellos en la competencia, no tardaron en reaccionar a la publicación y dejaron sus mensajes celebrando la vuelta a verse de ambos.

Lizardo bromeó con el horario del recibimiento y escribió: "Valió la pena levantarse a las 6 am". Por su parte, Franco dejó en claro su felicidad por volver a verlos juntos y comentó con entusiasmo: " ¡LOS AMOOOOO!", acompañando el mensaje con emojis de corazones.

Qué dijo Manuel Ibero de Lola Tomaszeuski

Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Manuel Ibero habló por primera vez de su presente amoroso y dejó en claro que la relación con Lola Tomaszeuski sigue avanzando fuera de la casa. Invitado a Cortá por Lozano (Telefe), el exparticipante fue consultado sobre el vínculo que construyeron durante el reality y no ocultó sus sentimientos.

En medio de la entrevista, Ceferino Reato fue directo al punto y le preguntó por el futuro de la pareja. “¿Lo de Lola es firme?”, quiso saber el periodista.

Sin dudarlo, Manuel respondió con una frase que despejó cualquier incertidumbre sobre el romance. “Sí, sí. No la pude ver porque está en Madrid de viaje, pero la verdad es que me gusta mucho”.

De esta manera, Manuel dejó en claro que su historia con Lola continúa lejos de las cámaras de Gran Hermano. Después del esperado reencuentro tras el viaje de la joven por Europa, el exparticipante volvió a expresar públicamente lo que siente por ella y confirmó que la relación atraviesa un gran momento.

     

 

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