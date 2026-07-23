El romántico gesto de Manuel con Lola tras su reencuentro fuera de Gran Hermano

Lizardo bromeó con el horario del recibimiento y escribió: "Valió la pena levantarse a las 6 am". Por su parte, Franco dejó en claro su felicidad por volver a verlos juntos y comentó con entusiasmo: " ¡LOS AMOOOOO!", acompañando el mensaje con emojis de corazones.

Qué dijo Manuel Ibero de Lola Tomaszeuski

Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Manuel Ibero habló por primera vez de su presente amoroso y dejó en claro que la relación con Lola Tomaszeuski sigue avanzando fuera de la casa. Invitado a Cortá por Lozano (Telefe), el exparticipante fue consultado sobre el vínculo que construyeron durante el reality y no ocultó sus sentimientos.

En medio de la entrevista, Ceferino Reato fue directo al punto y le preguntó por el futuro de la pareja. “¿Lo de Lola es firme?”, quiso saber el periodista.

Sin dudarlo, Manuel respondió con una frase que despejó cualquier incertidumbre sobre el romance. “Sí, sí. No la pude ver porque está en Madrid de viaje, pero la verdad es que me gusta mucho”.

De esta manera, Manuel dejó en claro que su historia con Lola continúa lejos de las cámaras de Gran Hermano. Después del esperado reencuentro tras el viaje de la joven por Europa, el exparticipante volvió a expresar públicamente lo que siente por ella y confirmó que la relación atraviesa un gran momento.