La administración Trump confirmó que la Argentina está dentro del nuevo esquema de aranceles de Estados Unidos

En ese contexto, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que la iniciativa busca "corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora".

Cómo impactará la medida sobre las exportaciones argentinas

La Argentina permanecerá dentro del grupo de países que abonarán un arancel general del 10% para ingresar productos al mercado estadounidense. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de establecer excepciones para determinadas actividades económicas.

Hasta el momento, las autoridades norteamericanas no detallaron cuáles serán los sectores que podrían quedar excluidos del gravamen. Según el documento oficial, esos beneficios estarían vinculados a países que cumplan compromisos relacionados con la prohibición de importaciones asociadas al trabajo forzoso o que cuenten con mecanismos efectivos para hacer cumplir esas restricciones.

La Argentina permanecerá dentro del grupo de países que abonarán un arancel general del 10% para ingresar productos al mercado estadounidense. (Foto: archivo)

La confirmación despeja la incertidumbre sobre la situación argentina dentro del nuevo esquema comercial impulsado por Trump y ratifica que el país mantendrá una de las tasas más bajas previstas en la resolución.

El nuevo esquema comenzará a regir desde este viernes

Los nuevos aranceles entrarán en vigencia cuando expire el régimen temporal del 10% que Washington había establecido por un plazo máximo de 150 días. Ese esquema había sido implementado luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara sin efecto el sistema anterior de tarifas globales promovido por Trump.

La resolución también establece que algunos productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza afrontarán aranceles de entre 10% y 12,5%, mientras que otros países incluidos en el programa estarán sujetos a una tasa general del 12,5%.

El Gobierno estadounidense aclaró además que determinados bienes estratégicos quedarán exceptuados de los nuevos gravámenes. Entre ellos figuran materias primas cuya aplicación de aranceles podría generar problemas de abastecimiento interno, afectar cadenas productivas o provocar alteraciones significativas en la economía.

También estarán excluidos aquellos productos que no puedan fabricarse o cultivarse en cantidades suficientes dentro de Estados Unidos o cuyos costos de producción resulten poco competitivos para el mercado local.