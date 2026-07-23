Conmoción por una tragedia en la Ruta 14: una mujer y un adolescente murieron tras un violento choque

Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de 49 años, identificada por sus iniciales S.R.L., murió en el acto. En tanto, un adolescente de 13 años, identificado como L.V.M., fue rescatado con vida junto al conductor, también de 49 años, y una adolescente de 14 años. Los tres fueron trasladados de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Pese al esfuerzo del personal médico, el chico falleció pocos minutos después de ingresar al centro de salud debido a la gravedad de las heridas. El conductor de la camioneta y la adolescente permanecen internados con pronóstico reservado.

El conductor del camión, oriundo de la provincia de Corrientes, viajaba acompañado por familiares. Según informaron las autoridades, ninguno de los ocupantes del transporte de carga sufrió heridas.

Las cuatro víctimas del accidente en la Autovía José Gervasio Artigas viajaban en una camioneta Renault Alaskan desde San Martín hacia Corrientes.

Investigan las causas del accidente

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Calabacilla, personal de la Policía Científica de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y agentes de Prevención Vial.

La investigación quedó en manos de las fiscales Daniela Montangie y Luciana Musuliotis, quienes ordenaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del caso.

Otro choque fatal entre camiones en La Pampa

En otra tragedia vial ocurrida este jueves, un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas tras un violento choque frontal entre dos camiones de gran porte en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de la localidad pampeana de Lonquimay, a unos 60 kilómetros de Santa Rosa.

El siniestro se registró alrededor de las 14:10 y motivó un importante operativo de rescate del que participaron bomberos, efectivos policiales y peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC), quienes trabajan para determinar cómo ocurrió el impacto.