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Conmoción por una tragedia en la Ruta 14: una mujer y un adolescente murieron tras un violento choque

Las víctimas fatales viajaban desde el partido bonaerense de San Martín hacia Corrientes cuando su vehículo impactó contra un transporte de carga brasilero.

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Las cuatro víctimas del accidente en la Autovía José Gervasio Artigas viajaban en una camioneta Renault Alaskan desde San Martín hacia Corrientes. (Foto: getileza El Norte).

Las cuatro víctimas del accidente en la Autovía José Gervasio Artigas viajaban en una camioneta Renault Alaskan desde San Martín hacia Corrientes. (Foto: getileza El Norte).

Una tragedia vial conmocionó este jueves a la provincia de Entre Ríos. Dos personas murieron y otras dos permanecen internadas con pronóstico reservado luego de que una camioneta chocara contra un camión de origen brasileño sobre la Autovía José Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14).

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El accidente ocurrió cerca de las 15:30, a la altura del kilómetro 240, en las inmediaciones del peaje Yeruá y del puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional, en jurisdicción de Concordia.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Entre Ríos, una camioneta Renault Alaskan en la que viajaban cuatro personas circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control e impactó contra la parte trasera izquierda de un camión Mercedes-Benz con semirremolque, de patente brasileña, que se encontraba detenido sobre la banquina este.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo son materia de investigación judicial. Los cuatro ocupantes de la camioneta eran vecinos de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y se dirigían hacia Alvear, Corrientes, donde tenían previsto comenzar un viaje familiar.

Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de 49 años, identificada por sus iniciales S.R.L., murió en el acto. En tanto, un adolescente de 13 años, identificado como L.V.M., fue rescatado con vida junto al conductor, también de 49 años, y una adolescente de 14 años. Los tres fueron trasladados de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Pese al esfuerzo del personal médico, el chico falleció pocos minutos después de ingresar al centro de salud debido a la gravedad de las heridas. El conductor de la camioneta y la adolescente permanecen internados con pronóstico reservado.

El conductor del camión, oriundo de la provincia de Corrientes, viajaba acompañado por familiares. Según informaron las autoridades, ninguno de los ocupantes del transporte de carga sufrió heridas.

Las cuatro víctimas del accidente en la Autovía José Gervasio Artigas viajaban en una camioneta Renault Alaskan desde San Martín hacia Corrientes.

Las cuatro víctimas del accidente en la Autovía José Gervasio Artigas viajaban en una camioneta Renault Alaskan desde San Martín hacia Corrientes.

Investigan las causas del accidente

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Calabacilla, personal de la Policía Científica de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y agentes de Prevención Vial.

La investigación quedó en manos de las fiscales Daniela Montangie y Luciana Musuliotis, quienes ordenaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del caso.

Otro choque fatal entre camiones en La Pampa

En otra tragedia vial ocurrida este jueves, un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas tras un violento choque frontal entre dos camiones de gran porte en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de la localidad pampeana de Lonquimay, a unos 60 kilómetros de Santa Rosa.

El siniestro se registró alrededor de las 14:10 y motivó un importante operativo de rescate del que participaron bomberos, efectivos policiales y peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC), quienes trabajan para determinar cómo ocurrió el impacto.

En pocas palabras

  • Tragedia vial: Dos personas murieron y dos resultaron heridas graves en un choque en la Ruta 14.
  • Detalles del accidente: Una camioneta chocó contra un camión detenido sobre la banquina en Entre Ríos.
  • Víctimas fatales: Una mujer de 49 años y un adolescente de 13 años perdieron la vida.
Resumen generado por Thinkindot AI
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