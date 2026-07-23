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Argentina tendría una rápida revancha contra España: cuándo podría jugarse la Finalissima

La organización analiza una nueva fecha para disputar el duelo entre los campeones de América y Europa tras la suspensión del partido prevista para marzo. El encuentro podría jugarse en Qatar, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

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La organización analiza una nueva fecha para disputar el duelo entre los campeones de América y Europa tras la suspensión del partido prevista para marzo. (Foto: Conmebol)

La organización analiza una nueva fecha para disputar el duelo entre los campeones de América y Europa tras la suspensión del partido prevista para marzo. (Foto: Conmebol)

Las selecciones de Argentina y España podrían reencontrarse antes de lo previsto para disputar la Finalissima pendiente entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa 2024. Tras la cancelación del partido programado para marzo por los conflictos bélicos en Medio Oriente, surgió una nueva ventana en el calendario que permitiría concretar el encuentro antes de fin de año.

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La posibilidad que hoy aparece con más fuerza es la de disputar el partido entre el 9 y el 17 de noviembre, durante una de las fechas reservadas para compromisos internacionales. En ese escenario, el duelo volvería a tener como sede al estadio Lusail de Qatar, donde originalmente estaba previsto jugarse el 27 de marzo.

Las selecciones de Argentina y España podrían reencontrarse antes de lo previsto para disputar la Finalissima pendiente entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa 2024. (Foto: archivo)

Las selecciones de Argentina y España podrían reencontrarse antes de lo previsto para disputar la Finalissima pendiente entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa 2024. (Foto: archivo)

¿Oportunidad de revancha?

Para la selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, el encuentro representaría una oportunidad de revancha frente a España, que se quedó con la final del Mundial 2026.

Sin embargo, la concreción de esa fecha todavía depende de una resolución organizativa. España tiene programados compromisos por la fase de grupos de la UEFA Nations League durante esos días. El 12 de noviembre visitará a República Checa y el 15 recibirá a Inglaterra. Una de las alternativas que se analiza es la reprogramación de esos partidos para liberar espacio en el calendario.

España tiene programados compromisos por la fase de grupos de la UEFA Nations League durante la segunda quincena de noviembre. (Foto: archivo)

España tiene programados compromisos por la fase de grupos de la UEFA Nations League durante la segunda quincena de noviembre. (Foto: archivo)

Otra ventana posible para disputar la Finalissima aparece entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. No obstante, el principal obstáculo vuelve a ser la agenda de la selección española, que también tiene compromisos previstos por la Liga de Naciones frente a Croacia y República Checa.

Si ninguna de las alternativas prospera, el partido podría postergarse hasta 2027.

Las negociaciones que terminaron con la suspensión

La cancelación de la Finalissima fue el resultado de varios meses de negociaciones sin acuerdo entre las partes. Después de descartar la realización del partido en Qatar, se analizaron distintas sedes y formatos, pero ninguna propuesta logró consenso.

Según informó la UEFA en marzo, el encuentro quedó suspendido debido a que no se alcanzó una fecha alternativa junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La primera propuesta consistió en mantener la fecha original y trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con una distribución equitativa de entradas para ambas parcialidades. La AFA rechazó esa posibilidad al considerar que España mantendría una ventaja deportiva por jugar en su país.

Más adelante se evaluó un formato de ida y vuelta, con un primer encuentro en Madrid y una revancha en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. También se intentó sostener el 27 de marzo o trasladar el partido al 30 de ese mes.

Según informó la UEFA en marzo, el encuentro quedó suspendido debido a que no se alcanzó una fecha alternativa junto con la AFA. (Foto: Reuters)

Según informó la UEFA en marzo, el encuentro quedó suspendido debido a que no se alcanzó una fecha alternativa junto con la AFA. (Foto: Reuters)

La última propuesta impulsada por la AFA y respaldada por la Conmebol planteó disputar el encuentro el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma. La iniciativa tampoco prosperó y terminó por frustrar la realización del certamen.

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