Argentina tendría una rápida revancha contra España: cuándo podría jugarse la Finalissima

España tiene programados compromisos por la fase de grupos de la UEFA Nations League durante la segunda quincena de noviembre. (Foto: archivo)

Otra ventana posible para disputar la Finalissima aparece entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. No obstante, el principal obstáculo vuelve a ser la agenda de la selección española, que también tiene compromisos previstos por la Liga de Naciones frente a Croacia y República Checa.

Si ninguna de las alternativas prospera, el partido podría postergarse hasta 2027.

Las negociaciones que terminaron con la suspensión

La cancelación de la Finalissima fue el resultado de varios meses de negociaciones sin acuerdo entre las partes. Después de descartar la realización del partido en Qatar, se analizaron distintas sedes y formatos, pero ninguna propuesta logró consenso.

Según informó la UEFA en marzo, el encuentro quedó suspendido debido a que no se alcanzó una fecha alternativa junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La primera propuesta consistió en mantener la fecha original y trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con una distribución equitativa de entradas para ambas parcialidades. La AFA rechazó esa posibilidad al considerar que España mantendría una ventaja deportiva por jugar en su país.

Más adelante se evaluó un formato de ida y vuelta, con un primer encuentro en Madrid y una revancha en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. También se intentó sostener el 27 de marzo o trasladar el partido al 30 de ese mes.

Según informó la UEFA en marzo, el encuentro quedó suspendido debido a que no se alcanzó una fecha alternativa junto con la AFA. (Foto: Reuters)

La última propuesta impulsada por la AFA y respaldada por la Conmebol planteó disputar el encuentro el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma. La iniciativa tampoco prosperó y terminó por frustrar la realización del certamen.