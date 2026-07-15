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El mensaje de Lionel Messi antes de la semifinal del Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina publicó una historia de Instagram a pocas horas del cruce con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El ganador del encuentro avanzará a la final frente a España.

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El capitán de la Selección argentina publicó una historia de Instagram a pocas horas del cruce con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

El capitán de la Selección argentina publicó una historia de Instagram a pocas horas del cruce con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Lionel Messi comenzó a palpitar la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra también a través de sus redes sociales. A pocas horas del partido que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, el capitán de la Selección argentina compartió una historia de Instagram vinculada al trascendental compromiso.

Leé también "Lo vamos a mandar a dormir a Messi": la picante frase de un histórico de Inglaterra antes de la semifinal
Foto: Reuters 

En la publicación, el rosarino difundió un video promocional del encuentro de esta tarde frente al conjunto inglés. El material incluyó el afiche oficial del partido, con las banderas de Argentina e Inglaterra y una imagen de Messi como protagonista.

Sin agregar ningún mensaje, el delantero dejó en evidencia que toda su atención está enfocada en el duelo que disputará la Albiceleste en busca de un lugar en la final del certamen.

Cómo llegaron los equipos

Argentina, actual campeona del mundo, llega a esta instancia luego de vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Inglaterra, por su parte, se clasificó entre los cuatro mejores equipos tras imponerse por 2-1 ante Noruega.

El ganador de la semifinal avanzará al partido decisivo del Mundial 2026, donde enfrentará a España. El seleccionado español obtuvo su lugar en la final después de derrotar 2-0 a Francia.

La formación

Argentina ya tiene definido el equipo para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Lionel Scaloni eligió como titulares a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina, actual campeona del mundo, llega a esta instancia luego de vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final. (Foto: Reuters)

Argentina, actual campeona del mundo, llega a esta instancia luego de vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final. (Foto: Reuters)

Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel se perfila para presentar a Jordan Pickford en el arco; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly en la defensa; Declan Rice y Elliot Anderson en el mediocampo; Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon más adelantados; y Harry Kane como referencia ofensiva.

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