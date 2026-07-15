El mensaje de Lionel Messi antes de la semifinal del Mundial 2026

El ganador de la semifinal avanzará al partido decisivo del Mundial 2026, donde enfrentará a España. El seleccionado español obtuvo su lugar en la final después de derrotar 2-0 a Francia.

La formación

Argentina ya tiene definido el equipo para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Lionel Scaloni eligió como titulares a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina, actual campeona del mundo, llega a esta instancia luego de vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final. (Foto: Reuters)

Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel se perfila para presentar a Jordan Pickford en el arco; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly en la defensa; Declan Rice y Elliot Anderson en el mediocampo; Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon más adelantados; y Harry Kane como referencia ofensiva.