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¿Cambio de escudería? El llamativo gesto en redes de Franco Colapinto que encendió las alarmas en Alpine

El piloto argentino espera por la confirmación de su continuidad en la escudería francesa para la temporada 2027 en medio de fuertes rumores de mercado.

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¿Cambio de escudería? El llamativo gesto en redes de Franco Colapinto que encendió las alarmas en Alpine

El mercado de pases de la máxima categoría del automovilismo mundial se mueve con la misma intensidad que los monoplazas sobre el asfalto. Los rumores de la Fórmula 1 circulan a gran velocidad y las teorías de los fanáticos también, mientras Franco Colapinto espera por la confirmación de su continuidad en Alpine. El equipo francés logró dar un paso adelante este año de la mano del pilarense y de su compañero Pierre Gasly. Por este motivo, el piloto de 23 años podría resolver su futuro profesional en las próximas semanas, incluso antes de que comience el tradicional receso de mitad de temporada por el verano europeo.

Leé también La furiosa reacción de Franco Colapinto contra Gasly en Silverstone: "¡Es inaceptable!"
La furiosa reacción de Franco Colapinto contra Gasly en Silverstone: ¡Es inaceptable! (Foto: Reuters)

La expectativa sobre la firma del nuevo vínculo sumó precisiones desde la prensa internacional en los últimos días. Según dio a conocer el medio Shiga Sports de Japón, Alpine confirmaría la renovación del contrato del argentino para la temporada 2027 unos días antes del Gran Premio de Hungría, que se disputará el fin de semana del 24 al 26 de julio. A pesar de las idas y vueltas lógicas de una negociación, las actuaciones del pilarense habrían sido prueba suficiente para Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien tendría decidido extender el vínculo del piloto albiceleste al menos por una temporada más para otorgarle estabilidad al proyecto deportivo de la escudería.

El respaldo de Briatore contrasta con la cautela inicial que mostró la cúpula directiva antes de la última cita en el Reino Unido. Steve Nielsen, director general de Alpine, expresó en la previa del GP de Gran Bretaña que “Gasly tiene el puesto asegurado para la próxima temporada” pero que “Colapinto no”. Sin embargo, dos días después de esas declaraciones, el argentino respondió con creces dentro de la pista en Silverstone, donde cerró una de sus mejores actuaciones de la temporada al largar desde el 19º lugar para escalar diez posiciones, finalizar 9º y sumar dos valiosos puntos.

Cuándo anunciará Alpine el futuro de Franco Colapinto para la temporada 2027

El cronograma oficial de la Fórmula 1 estipula una ventana de tiempo muy acotada antes de que las fábricas entren en el período de vacaciones obligatorias.

El asesor Flavio Briatore adelantó en el podcast Behind the grid que se tomarán unas semanas más para anunciar la decisión, pero confirmó que lo decidirán antes del parón de vacaciones. De este modo, el futuro del piloto albiceleste podría confirmarse oficialmente entre el Gran Premio de Bélgica, que se disputará entre el 17 y el 19 de julio, y el Gran Premio de Hungría que tendrá lugar a la semana siguiente. Con esta resolución tomada, la escudería francesa buscará trabajar con tranquilidad antes de que la Fórmula 1 retome la actividad en pista el 21 de agosto con el inicio del GP de Países Bajos, buscando consolidarse en el 5º puesto del Campeonato de Constructores.

Por qué se vincula a Franco Colapinto con un posible pase a McLaren

Las plataformas digitales se transformaron en el escenario de diversas teorías de los aficionados, quienes asociaron una actividad virtual del piloto con un histórico de las pistas.

Distintos usuarios de redes sociales apuntaron a que el pilarense podría negociar su traspaso a McLaren ante una eventual salida de Oscar Piastri, relacionando el reciente cambio de su foto de perfil en Instagram como una referencia a Ayrton Senna. Colapinto modificó su imagen de perfil hace algunas horas eligiendo una fotografía en la que fue comparado con el astro brasileño por su parecido físico, lo que dio pie a especulaciones sobre si el argentino podría protagonizar el mismo cambio de escudería que el paulista realizó a finales de los años 80.

La nueva foto de perfil de Colapinto, en la que fue comparado con Ayrton Senna.

No obstante, más allá de las hipótesis de los fanáticos, es necesario recordar que la llegada de Colapinto a Alpine involucró un acuerdo de cinco años con Williams, equipo que lo entrenó en su academia y lo promovió a la máxima categoría, por lo que todos los caminos formales conducen a que el argentino se ganó la confianza de su actual estructura y continuará vestido de azul de cara al futuro.

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