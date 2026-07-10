¿Cambio de escudería? El llamativo gesto en redes de Franco Colapinto que encendió las alarmas en Alpine

El asesor Flavio Briatore adelantó en el podcast Behind the grid que se tomarán unas semanas más para anunciar la decisión, pero confirmó que lo decidirán antes del parón de vacaciones. De este modo, el futuro del piloto albiceleste podría confirmarse oficialmente entre el Gran Premio de Bélgica, que se disputará entre el 17 y el 19 de julio, y el Gran Premio de Hungría que tendrá lugar a la semana siguiente. Con esta resolución tomada, la escudería francesa buscará trabajar con tranquilidad antes de que la Fórmula 1 retome la actividad en pista el 21 de agosto con el inicio del GP de Países Bajos, buscando consolidarse en el 5º puesto del Campeonato de Constructores.

Por qué se vincula a Franco Colapinto con un posible pase a McLaren

Las plataformas digitales se transformaron en el escenario de diversas teorías de los aficionados, quienes asociaron una actividad virtual del piloto con un histórico de las pistas.

Distintos usuarios de redes sociales apuntaron a que el pilarense podría negociar su traspaso a McLaren ante una eventual salida de Oscar Piastri, relacionando el reciente cambio de su foto de perfil en Instagram como una referencia a Ayrton Senna. Colapinto modificó su imagen de perfil hace algunas horas eligiendo una fotografía en la que fue comparado con el astro brasileño por su parecido físico, lo que dio pie a especulaciones sobre si el argentino podría protagonizar el mismo cambio de escudería que el paulista realizó a finales de los años 80.

La nueva foto de perfil de Colapinto, en la que fue comparado con Ayrton Senna.

No obstante, más allá de las hipótesis de los fanáticos, es necesario recordar que la llegada de Colapinto a Alpine involucró un acuerdo de cinco años con Williams, equipo que lo entrenó en su academia y lo promovió a la máxima categoría, por lo que todos los caminos formales conducen a que el argentino se ganó la confianza de su actual estructura y continuará vestido de azul de cara al futuro.