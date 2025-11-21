Bandera roja, alcantarillas flojas y mejora: así fue la segunda práctica de Franco Colapinto en Las Vegas

Caos en la pista: banderas rojas y un déjà vu inesperado

La FP2 comenzó con expectativas de mejora para todos los equipos, pero rápidamente se transformó en un espejo de lo ocurrido en 2023: una alcantarilla suelta en la zona de la curva 17 obligó a detener la tanda. Los mecánicos de la organización revisaron la zona, consideraron que estaba segura y la acción volvió a comenzar por pocos minutos.

El antecedente inmediato de este tipo de fallas había sido traumático: en 2023, Carlos Sainz dañó seriamente su Ferrari por un objeto suelto en la pista y, paradójicamente, terminó sancionado por un cambio reglamentario obligado. También Esteban Ocon, entonces piloto de Alpine, se había visto perjudicado por un incidente similar. Todo eso reflotó en la memoria del paddock cuando la bandera roja volvió a aparecer este viernes.

Franco Colapinto avanzó a la 16° posición en la FP2

A pesar de las interrupciones, el argentino pudo mostrar una mejora clara respecto a la primera práctica. Con un crono de 1:34.824, finalizó 16°, quedando a 1.222 segundos del mejor registro, marcado por Lando Norris (1:33.602) con su McLaren.

A pesar de las interrupciones, el argentino pudo mostrar una mejora clara respecto a la primera práctica. Con un crono de 1:34.824, finalizó 16°, quedando a 1.222 segundos del mejor registro, marcado por Lando Norris (1:33.602) con su McLaren.

Gasly volvió a imponerse en el duelo interno, ubicándose 12° con 1:34.373, pero esta vez Colapinto quedó más cerca: la diferencia entre ambos fue de 451 milésimas.

La evolución fue insuficiente, sin embargo, para que el piloto se sintiera conforme.

Colapinto: “El auto está incómodo y seguimos con los mismos problemas”

Tras la sesión, Colapinto fue contundente al describir su experiencia en pista: “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento incómodo. Sigo teniendo los mismos problemas de la FP1: muy poco grip atrás. El auto estaba inmanejable”.

El argentino profundizó en el motivo detrás de esas sensaciones: sigue pagando las consecuencias del choque en la sprint de San Pablo, donde su chasis resultó dañado y tuvo que ser reemplazado.

Franco Colapinto GP Las Vegas 1

“Volvimos a lo de la primera parte del año. Me cuesta más. Lamentablemente hubo que cambiar el chasis y no se pudo reparar para esta carrera. Ojalá pueda volver al anterior en las próximas", señaló.

Esa falta de adaptación al nuevo chasis -sumada a la falta de ritmo y a la imposibilidad de completar una vuelta lanzada con las gomas blandas- condicionó su rendimiento en Las Vegas.

Aun así, hubo una cuota de optimismo: “Encontramos un poquito el camino. La diferencia es más chica y eso es bueno. Pero estamos lejos”.

Un cierre desordenado para un día irregular

La FP2 terminó de manera abrupta, sin posibilidad de reinicio. La organización comunicó que la pista debía recibir “mantenimiento”, sin mayor especificación. El resultado final dejó sorpresa en el pelotón:

1° Lando Norris (McLaren) – 1:33.602

2° Kimi Antonelli (Mercedes)

3° Charles Leclerc (Ferrari)

4° Nico Hülkenberg (Sauber)

9° Max Verstappen (Red Bull)

10° Lewis Hamilton (Ferrari)

14° Oscar Piastri (McLaren)

12° Pierre Gasly

16° Franco Colapinto

Los tiempos fueron poco representativos: sin la última parte de la tanda, donde todos colocan neumáticos nuevos para buscar su vuelta rápida, el orden quedó influido por programas incompletos y sectores de pista con distinta adherencia.

Lo que viene: horarios y próximos desafíos

La actividad continuará este viernes a las 21:30 (hora argentina) con la FP3, última oportunidad de afinar configuraciones antes de la clasificación, prevista para la 1:00 del sábado.

La carrera principal se largará el domingo a la 1:00 (hora argentina), con un total de 50 vueltas, en lo que será la segunda edición del Gran Premio de Las Vegas desde su regreso.

Colapinto llega con incertidumbres técnicas, pero con la expectativa de recuperar ritmo a medida que avance el fin de semana.