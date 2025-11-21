El duro análisis de Colapinto tras quedar 20° y 16° en las prácticas del GP de Las Vegas: "Me cuesta..."

Los problemas se hicieron más visibles en la parte trasera del auto: “La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”. En una pista que evoluciona rápido y premia la confianza, la falta de apoyo fue determinante.

Influyó el cambio de chasis tras el accidente en Brasil

Colapinto también abrió la puerta a un posible factor de fondo: el chasis. Tras el golpe sufrido en Brasil, Alpine debió reemplazarlo y no pudo reparar el anterior para esta carrera. “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis”, analizó. Y agregó: “Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”.

El argentino insistió en que el viernes fue “un día complicado”, aunque destacó algunos avances puntuales en la FP2, pese a que los problemas reaparecieron. “Esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”, remarcó.

Cómo sigue el fin de semana para Colapinto

La referencia de la jornada la marcaron Charles Leclerc en la FP1 (1:34.802) y Lando Norris en la FP2 (1:33.602), en un circuito donde la variación de grip afectó a todos los equipos. Colapinto volverá a pista este viernes a las 21:30 (hora argentina) para la FP3, mientras que la clasificación será a la 01:00 del sábado. La carrera se disputará el domingo desde la 01:00, a 50 vueltas.