Números récord: las imponentes estadísticas de Boca en las definiciones por penales

Sin embargo, al focalizar el análisis exclusivamente en el marco de la Copa Argentina, los registros resultan aún más imponentes. El Xeneize afrontó 15 tandas de penales en la historia del torneo federal, obteniendo 13 victorias y cayendo únicamente en dos ocasiones. Ese balance le otorga un 86,67% de efectividad, la marca más alta entre todos los clubes que compitieron en la historia del certamen.

¿Cómo se compara la efectividad de Boca ante otros clubes en la Copa Argentina?

El contraste con otros equipos de la disciplina ayuda a encuadrar la vigencia del registro. Instituciones como Rosario Central, Talleres de Córdoba y Huracán figuran como los clubes que mayor cantidad de tandas ganaron en el certamen, alcanzando las 16 victorias cada uno. No obstante, sus porcentajes de efectividad se sitúan considerablemente por debajo del Xeneize: Rosario Central registra un 62,50%, mientras que Talleres y Huracán ostentan un 56,25% de efectividad.

En consecuencia, si bien Boca no es el club con más cantidad de triunfos totales en tandas dentro del certamen, sí marca una brecha sustancial como el equipo con mejor porcentaje de victorias en relación con la cantidad de definiciones afrontadas. Toda esta estadística se acopla a su palmarés en el torneo federal, donde se posiciona como el máximo campeón de la Copa Argentina con cuatro títulos obtenidos.