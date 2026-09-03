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Números récord: las imponentes estadísticas de Boca en las definiciones por penales

Boca venció a Vélez en los penales, avanzó en la Copa Argentina y estiró su impactante efectividad desde los doce pasos.

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Boca eliminó a Vélez desde los doce pasos. 

Boca eliminó a Vélez desde los doce pasos. 

Boca Juniors volvió a ratificar que las definiciones desde los doce pasos constituyen un terreno en el que históricamente impone condiciones. Tras dejar en el camino a Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Argentina, con el arquero colombiano Álvaro Montero como figura determinante en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Xeneize respaldó su clasificación en una de sus virtudes colectivas más marcadas: una efectividad contundente que se potencia todavía más en la competencia que lo tiene como el club más ganador.

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En la noche cordobesa, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesitó de la serie de penales para sellar el boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina. En esa instancia, Montero atajó dos remates desde los doce pasos y le otorgó la victoria al cuadro de la Ribera, dando continuidad a un fenómeno estadístico que construyó una porción indispensable de la identidad competitiva de la institución.

¿Cuáles son los números históricos de Boca Juniors en las definiciones por penales?

Las estadísticas acumuladas en el historial general permiten dimensionar el alcance de este registro. A lo largo de su historia, Boca disputó un total de 65 tandas de penales, acumulando 46 triunfos y 19 derrotas. Estas cifras representan una efectividad general del 70,7%, reflejando una regularidad sostenida a lo largo de las décadas.

Sin embargo, al focalizar el análisis exclusivamente en el marco de la Copa Argentina, los registros resultan aún más imponentes. El Xeneize afrontó 15 tandas de penales en la historia del torneo federal, obteniendo 13 victorias y cayendo únicamente en dos ocasiones. Ese balance le otorga un 86,67% de efectividad, la marca más alta entre todos los clubes que compitieron en la historia del certamen.

¿Cómo se compara la efectividad de Boca ante otros clubes en la Copa Argentina?

El contraste con otros equipos de la disciplina ayuda a encuadrar la vigencia del registro. Instituciones como Rosario Central, Talleres de Córdoba y Huracán figuran como los clubes que mayor cantidad de tandas ganaron en el certamen, alcanzando las 16 victorias cada uno. No obstante, sus porcentajes de efectividad se sitúan considerablemente por debajo del Xeneize: Rosario Central registra un 62,50%, mientras que Talleres y Huracán ostentan un 56,25% de efectividad.

En consecuencia, si bien Boca no es el club con más cantidad de triunfos totales en tandas dentro del certamen, sí marca una brecha sustancial como el equipo con mejor porcentaje de victorias en relación con la cantidad de definiciones afrontadas. Toda esta estadística se acopla a su palmarés en el torneo federal, donde se posiciona como el máximo campeón de la Copa Argentina con cuatro títulos obtenidos.

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