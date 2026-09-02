La AFA anunció un homenaje especial para Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina

De esta manera, cuando el reloj marque los 10 minutos, cada encuentro será interrumpido durante un minuto para que jugadores, cuerpos técnicos e hinchas puedan aplaudir al histórico capitán argentino. El homenaje no quedará limitado a los encuentros de fútbol de once jugadores. La disposición también alcanzará a las competencias de futsal y fútbol playa, además de las diferentes categorías masculinas y femeninas.

La elección del minuto 10 tiene una carga simbólica evidente: se trata del número que Messi convirtió en una insignia durante gran parte de su extraordinaria carrera con la Selección argentina. Además, los clubes que cuenten con pantallas gigantes deberán reproducir el video institucional preparado por la AFA para despedir al rosarino.

Desde la Liga Profesional también replicaron la iniciativa y convocaron a los simpatizantes a sumarse al reconocimiento: “Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!”.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina

Messi comunicó este lunes su decisión de retirarse de la Selección argentina a los 39 años, poniendo punto final a una etapa que se extendió durante más de dos décadas.

El capitán explicó los motivos de su decisión a través de una carta escrita de puño y letra que posteriormente compartió en sus redes sociales. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó Messi al anunciar su despedida.

Su retiro marcó el cierre de una de las etapas más importantes de la historia de la Selección. Con la camiseta albiceleste, Messi se convirtió en referente y capitán de una generación que consiguió los máximos títulos y logró sumar la tercera estrella mundial para Argentina.

El emotivo video de la Selección argentina para despedir a Messi

Tras conocerse la decisión, la AFA difundió un emotivo video dedicado al capitán. La pieza tiene como protagonista al propio escudo de la Selección argentina, que simbólicamente le habla a Messi para despedirlo. “Leo, te habla el escudo de la Selección. Y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar. ¿Quién lo diría, no? Que yo soy el escudo, y siempre fuiste vos el que me defendió”, comienza el mensaje.

Luego, recuerda uno de los mayores logros de su carrera con Argentina: “Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre. Porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella”. El video forma parte del reconocimiento que la AFA preparó para despedir a Messi y será proyectado en los estadios durante la próxima fecha.