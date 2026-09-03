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El futbolista de la Selección Argentina enfrentó la foto más polémica que dejó el Mundial 2026: "Necesitaba..."

Uno de los integrantes de La Scaloneta se refirió a una imagen que se volvió viral tras la final del Mundial 2026 y la derrota de Argentina frente a España.

3 sept 2026, 10:45
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El futbolista de la Selección Argentina enfrentó la foto más polémica que dejó el Mundial 2026: Necesitaba...

El futbolista de la Selección Argentina enfrentó la foto más polémica que dejó el Mundial 2026: "Necesitaba..."

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El futbolista de la Selección Argentina enfrentó la foto más polémica que dejó el Mundial 2026: "Necesitaba..."

A casi dos meses de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, uno de los integrantes de la Selección Argentina habló de una imagen que se volvió viral aquel día.

Se trata del Flaco José Manuel López quien en ese momento se mostró al plantel de España levantando la Copa del Mundo mientras sus compañeros se encontraban todos de espaldas observando al público argentino.

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La imagen llamó la atención en las redes por el gesto que tuvo el delantero en soledad mientras todos sus compañeros se encontraban en una postura totalmente distinta recién finalizado el partido.

En ese contexto, el jugador de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa del Palmeiras de Brasil, equipo donde juega, y se refirió a ese instante.

“Pienso que fue mucho por lo que nuestro entrenador habló y lo que nos inculca. Siempre nos habla del hecho de ser respetuosos”, precisó el deportista, resaltando al técnico portugués del equipo donde juega, Abel Ferreira.

Y agregó: “En el momento necesitaba mirarlo porque quiero volver nuevamente y conseguir ganarla. Pienso que es parte del sufrimiento. Hay que mirar las cosas y aceptarlo. Eso me va a hacer mucho más fuerte”.

“Cuando no conseguimos ganar, porque el fútbol es un deporte, aceptamos de la mejor forma. Entregamos todo dentro del campo y cuando no alcanza para ganar, lo aceptamos y seguimos de frente”, comentó el delantero.

Y sobre compartir plantel con Messi en su último Mundial, El Flaco López se sinceró: “Es una sensación única porque ustedes también deben tener sus ídolos y el mío era Messi. Incluso me pongo nervioso cada vez que estoy cerca de él, es muy especial para mí porque me hace recordar a cuando era pequeño y quería conseguir eso”.

Cómo fue la final mundialista entre Argentina y España

España le ganó a Argentina la final del Mundial 2026 por 1 a 0 en el tiempo suplementario y se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia.

Se disputó el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey que lució colmado y el único gol lo convirtió Ferran Torres a poco del final luego de un amplio dominio del balón del seleccionado español durante todo el partido.

La selección dirigida por Lionel Scaloni sintió el desgaste físico de los partidos anteriores y contó con muy pocas situaciones de peligro al arco rival.

     

 

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