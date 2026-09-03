El Gobierno confirmó el cobro acumulado de $253.572 para la AUH de ANSES 

Los haberes netos y retenidos quedan estructurados de la siguiente manera:

AUH General y AUE (Monto bruto): $154.031 por hijo o embarazo.

Monto neto en mano (80%): $123.224,80 acreditados de forma directa.

Acumulado retenido (20%): $30.806,20 pendientes de cobro tras la presentación de la Libreta AUH.

AUH por Hijo con Discapacidad (Monto bruto): $501.537.

AUH por Discapacidad neto en mano (80%): $401.229,60 acreditados de forma directa.

AUH por Discapacidad acumulado retenido (20%): $100.307,40 pendientes de cobro.

¿Quiénes tienen derecho a percibir el Complemento Leche y la Prestación Alimentar?

El cobro de estos dos complementos no requiere realizar ningún trámite ni solicitud presencial ante las oficinas de la ANSES, ya que su cruce de datos y liquidación se ejecuta de forma totalmente automática.

Los requisitos según cada línea de asistencia comprenden:

Para el Complemento Leche: Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) y titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad inclusive.

Para la Prestación Alimentar: Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, personas embarazadas a partir del tercer mes de gestación que cobren AUE, titulares de AUH por discapacidad (sin límite de edad) y beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos o más.

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en septiembre de 2026?

El calendario de pagos de la ANSES para la Asignación Universal por Hijo y los complementos asignados se despliega según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular.