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El Gobierno confirmó el cobro acumulado de $253.572 para la AUH de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará el pago mensual con aumento del 2,11% junto a la Prestación Alimentar y el Complemento Leche. Conocé los requisitos y los valores finales de bolsillo.

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El Gobierno confirmó el cobro acumulado de $253.572 para la AUH de ANSES 

El Gobierno confirmó el cobro acumulado de $253.572 para la AUH de ANSES 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la acreditación de dos montos extras de $58.098 y $72.250 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el mes de septiembre de 2026. Con el aumento fijado por el índice de inflación y el 80% neto depositado en mano de $123.224,80, una familia con un hijo menor de tres años que acceda a ambos refuerzos percibirá un ingreso consolidado de bolsillo de $253.572,80.

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¿Cuáles son los montos extras que liquida la ANSES para la AUH en septiembre?

Los refuerzos económicos dirigidos a la contención social de las familias con menores a cargo se componen del Complemento Leche (Plan 1000 Días) y la Prestación Alimentar. Ambos beneficios adicionales se depositan de manera automática en la misma cuenta bancaria y en la fecha fijada por el cronograma habitual.

El esquema de valores previstos para cada extra queda distribuido de la siguiente forma:

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): Mantiene un valor ajustado por movilidad de $58.098 por cada hijo de hasta 3 años o embarazo.

  • Prestación Alimentar (1 hijo o AUE): Otorga $72.250 mensuales.

  • Prestación Alimentar (2 hijos): Asigna un monto de $113.299 mensuales.

  • Prestación Alimentar (3 o más hijos): Alcanza un total de $149.425 mensuales.

¿Cuánto cobra de bolsillo la AUH en septiembre tras la retención del 20%?

El organismo previsional aplica para el mes de septiembre un incremento del 2,11% derivado del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, el dinero cobrado en mano responde al 80% bruto mensual, mientras que el 20% restante se retiene para ser abonado tras la presentación de la Libreta AUH.

Los haberes netos y retenidos quedan estructurados de la siguiente manera:

  • AUH General y AUE (Monto bruto): $154.031 por hijo o embarazo.

  • Monto neto en mano (80%): $123.224,80 acreditados de forma directa.

  • Acumulado retenido (20%): $30.806,20 pendientes de cobro tras la presentación de la Libreta AUH.

  • AUH por Hijo con Discapacidad (Monto bruto): $501.537.

  • AUH por Discapacidad neto en mano (80%): $401.229,60 acreditados de forma directa.

  • AUH por Discapacidad acumulado retenido (20%): $100.307,40 pendientes de cobro.

¿Quiénes tienen derecho a percibir el Complemento Leche y la Prestación Alimentar?

El cobro de estos dos complementos no requiere realizar ningún trámite ni solicitud presencial ante las oficinas de la ANSES, ya que su cruce de datos y liquidación se ejecuta de forma totalmente automática.

Los requisitos según cada línea de asistencia comprenden:

  • Para el Complemento Leche: Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) y titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad inclusive.

  • Para la Prestación Alimentar: Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, personas embarazadas a partir del tercer mes de gestación que cobren AUE, titulares de AUH por discapacidad (sin límite de edad) y beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos o más.

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en septiembre de 2026?

El calendario de pagos de la ANSES para la Asignación Universal por Hijo y los complementos asignados se despliega según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular.

  • DNI terminados en 0: Martes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: Lunes 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: Martes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: Miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: Jueves 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: Viernes 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: Lunes 21 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES: Confirmó cobros acumulados de $253.572 para la AUH en septiembre.
  • Refuerzos: Incluyen Complemento Leche ($58.098) y Prestación Alimentar ($72.250).
  • Requisitos: Se liquida de forma automática; aplica para AUH, AUE y PNC.
Resumen generado por Thinkindot AI
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