El drama que vivió Wanda Nara en plena final del Mundial 2026: "La policía..."

Mientras tanto, en las redes sociales, donde durante el partido algunos usuarios la habían señalado como "mufa" por la derrota de la selección argentina, la conversación dio un giro y pasó a centrarse en el difícil momento personal que le tocó atravesar.

Cómo fue la foto de Wanda Nara con Pampita en la final del Mundial 2026 que se volvió viral

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo captó la atención por lo que sucedía dentro del campo de juego. En las gradas, la presencia de figuras del espectáculo también fue protagonista, y una de las postales más comentadas tuvo como eje a Wanda Nara, Zaira Nara y Pampita.

Fue la propia Wanda quien publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde se las vio juntas disfrutando de la previa del encuentro. Las tres posaron sonrientes desde el estadio, en una imagen que rápidamente comenzó a circular y multiplicarse en redes.

Para la ocasión, cada una apostó por un estilo distinto. Zaira eligió un look deportivo con guiños a los colores de la Selección Argentina, luciendo una credencial al cuello y un conjunto relajado. Wanda, por su parte, optó por un outfit en tonos grises y lentes de sol negros, mientras que Pampita se inclinó por la clásica camiseta celeste y blanca para alentar al equipo nacional.

La publicación apareció pocas horas antes del inicio del partido y reflejó el clima que se vivía en el estadio, con las tribunas llenas de hinchas y celebridades. Más allá del evento deportivo, la foto llamó la atención porque no es habitual ver a Wanda y Pampita compartiendo una imagen en un contexto así, lo que hizo que la postal se viralizara con rapidez en las redes sociales.