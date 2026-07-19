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El drama que vivió Wanda Nara en plena final del Mundial 2026: "La policía..."

Mientras se encontraba en la final del Mundial 2026, Wanda Nara recibió la noticia de que habían robado su casa en Milán y contó el dramático momento en sus redes.

19 jul 2026, 20:19
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WANDA NARA
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La presencia de Wanda Nara en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España no pasó desapercibida. La empresaria había viajado para asistir al encuentro como parte de un compromiso laboral y compartió imágenes desde el estadio junto a Zaira Nara y Pampita. Sin embargo, una vez finalizado el partido, reveló que atravesó una situación mucho más delicada que opacó por completo la experiencia.

A través de sus historias de Instagram, Wanda contó que, mientras se encontraba en el estadio, delincuentes ingresaron a su casa de campo en Milán. La mediática explicó que recibió la noticia en medio del evento y que decidió retirarse antes para regresar junto a su familia, luego de confirmar que sus hijos estaban fuera de peligro.

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"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", escribió la conductora en sus redes sociales. Luego, agradeció el trabajo de las autoridades al señalar: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos".

Por último, Wanda explicó cuáles serán los próximos pasos tras el robo y confirmó que ya está organizando su regreso. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.

Mientras tanto, en las redes sociales, donde durante el partido algunos usuarios la habían señalado como "mufa" por la derrota de la selección argentina, la conversación dio un giro y pasó a centrarse en el difícil momento personal que le tocó atravesar.

Cómo fue la foto de Wanda Nara con Pampita en la final del Mundial 2026 que se volvió viral

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo captó la atención por lo que sucedía dentro del campo de juego. En las gradas, la presencia de figuras del espectáculo también fue protagonista, y una de las postales más comentadas tuvo como eje a Wanda Nara, Zaira Nara y Pampita.

Fue la propia Wanda quien publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde se las vio juntas disfrutando de la previa del encuentro. Las tres posaron sonrientes desde el estadio, en una imagen que rápidamente comenzó a circular y multiplicarse en redes.

Para la ocasión, cada una apostó por un estilo distinto. Zaira eligió un look deportivo con guiños a los colores de la Selección Argentina, luciendo una credencial al cuello y un conjunto relajado. Wanda, por su parte, optó por un outfit en tonos grises y lentes de sol negros, mientras que Pampita se inclinó por la clásica camiseta celeste y blanca para alentar al equipo nacional.

La publicación apareció pocas horas antes del inicio del partido y reflejó el clima que se vivía en el estadio, con las tribunas llenas de hinchas y celebridades. Más allá del evento deportivo, la foto llamó la atención porque no es habitual ver a Wanda y Pampita compartiendo una imagen en un contexto así, lo que hizo que la postal se viralizara con rapidez en las redes sociales.

     

 

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