Boca va por la conquista de la Copa Sudamericana 2026 cuando este sábado, a las 19.30, se enfrente a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
El Xeneize se enfrentará este sábado al conjunto brasileño en Barranquilla, a las 19.30, con el objetivo de conseguir su tercer título en el certamen.
Boca busca quedarse con la Copa Sudamericana 2026 cuando se enfrente a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla.
Boca va por la conquista de la Copa Sudamericana 2026 cuando este sábado, a las 19.30, se enfrente a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
El Xeneize buscará conseguir su tercera Copa Sudamericana, después de las consagraciones de 2004 y 2005. Además, intentará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales: el último fue la Recopa Sudamericana de 2008.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a la definición después de consagrarse campeón de la Liga 2026, tras finalizar primero en la tabla anual, y convertirse también en finalista de la Copa Argentina. En el certamen continental, eliminó a O'Higgins en los playoffs, superó a Recoleta en octavos de final, dejó en el camino a San Pablo en cuartos y consiguió el pasaje a la final tras vencer a Vasco da Gama por un global de 3-2.
Del otro lado estará Atlético Mineiro, que buscará su primer título en la Sudamericana. El conjunto brasileño llega con un presente irregular: acumula siete partidos sin triunfos, perdió el clásico ante Cruzeiro y quedó eliminado de la Copa de Brasil frente a Gremio. Además, marcha séptimo en el Brasileirao.
Para llegar a la final, el equipo de Eduardo Domínguez terminó primero en el Grupo B y luego eliminó a Red Bull Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. También intentará dejar atrás las últimas dos finales continentales que perdió: la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y la Sudamericana 2025 frente a Lanús.
El defensor Alan Franco no podrá jugar la definición por haber sido expulsado en la semifinal.
Boca tendría prácticamente definida su formación para la final. Santiago Ascacíbar trabajó de manera diferenciada en la última práctica por precaución, pero sería titular en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Milton Delgado.
En tanto, Tomás Aranda y Alan Velasco se disputan un lugar en el ataque. La probable formación del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.
Por su parte, Atlético Mineiro podría salir a la cancha con Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.
La final comenzará a las 19.30 y tendrá como árbitro al uruguayo Andrés Matonte. El encuentro se podrá ver en vivo por DSports y ESPN, además de la plataforma Disney+ Premium.