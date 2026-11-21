Para llegar a la final, el equipo de Eduardo Domínguez terminó primero en el Grupo B y luego eliminó a Red Bull Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. También intentará dejar atrás las últimas dos finales continentales que perdió: la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y la Sudamericana 2025 frente a Lanús.

El defensor Alan Franco no podrá jugar la definición por haber sido expulsado en la semifinal.

Las probables formaciones de Boca y Atlético Mineiro para la final de la Copa Sudamericana

Boca tendría prácticamente definida su formación para la final. Santiago Ascacíbar trabajó de manera diferenciada en la última práctica por precaución, pero sería titular en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Milton Delgado.

En tanto, Tomás Aranda y Alan Velasco se disputan un lugar en el ataque. La probable formación del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

Por su parte, Atlético Mineiro podría salir a la cancha con Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.

La final comenzará a las 19.30 y tendrá como árbitro al uruguayo Andrés Matonte. El encuentro se podrá ver en vivo por DSports y ESPN, además de la plataforma Disney+ Premium.