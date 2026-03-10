Profundo dolor en el fútbol argentino: murió una futbolista de Colón
La joven jugadora formaba parte de las inferiores del club santafesino y había sido campeona con la categoría Sub 15 en 2023. La noticia generó conmoción en el fútbol local y múltiples mensajes de despedida.
El fútbol de Santa Fe atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Tiara Lemos, una futbolista de 16 años que formaba parte de las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe. La noticia fue confirmada por el propio club y rápidamente generó conmoción entre compañeras, rivales y distintas instituciones del fútbol local.
La joven integraba el plantel femenino juvenil del Sabalero y era reconocida por su pasión por el fútbol. De acuerdo con los mensajes que compartieron algunas de sus compañeras en redes sociales, Tiara mantenía un fuerte vínculo con el deporte y con su equipo.
(Foto: IG/@aaniitavaldeez_)
Quién era Tiara Lemos, la futbolista de Colón que murió a los 16 años
Tiara Lemos jugaba en las categorías inferiores del fútbol femenino de Colón y había sido parte del plantel que en 2023 se consagró campeón del Torneo Apertura Sub 15 denominado “Juliana Gómez”, organizado por la Liga Santafesina de Fútbol.
Ese mismo año también integró el equipo que disputó la final del Torneo Clausura de la categoría, en la que el conjunto rojinegro cayó ante Unión de Santa Fe. En ese partido, la futbolista estuvo en el banco de suplentes.
Antes de llegar al Sabalero, Lemos había jugado en el club Las Flores, donde también comenzó a desarrollar su camino dentro del fútbol juvenil.
Además, según informó el medio local La Diez, en 2022 había formado parte del equipo Sub 13 de la ciudad de Santa Fe que participó del primer encuentro provincial de esa categoría.
Qué dijeron los clubes y el fútbol santafesino tras la muerte de Tiara Lemos
La noticia generó una fuerte repercusión en el ambiente del fútbol de la región. Desde la Liga Santafesina publicaron un comunicado en el que expresaron su pesar por la muerte de la joven.
“Enviamos nuestras condolencias a su familia y fuerzas para este momento. Asimismo deseamos a sus amistades y a la comunidad rojinegra que puedan hallar consuelo”, señalaron.
Por su parte, desde las redes sociales del fútbol femenino de Colón también publicaron un mensaje de despedida. “Lamentamos profundamente la partida de Tiara Lemos. Siempre permanecerás en nuestra memoria. Desde el fútbol femenino de Colón acompañamos a la familia en este difícil momento”, expresaron, sin brindar detalles sobre las causas de su fallecimiento.
El gesto más significativo llegó desde Unión, el clásico rival del Sabalero, que dejó de lado la rivalidad deportiva para solidarizarse con la institución rojinegra. “El Club Atlético Unión expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de Colón de Santa Fe”, publicaron.
Los emotivos mensajes de sus compañeras
A las condolencias institucionales se sumaron también los mensajes de quienes compartieron vestuario y cancha con la joven futbolista.
Una de sus compañeras, Ana Valdez, le dedicó un emotivo posteo en Instagram: “Te voy a extrañar tanto mi loca linda, no sabés lo que me duele saber que ya no estás entre nosotros y espero hayas encontrado mucha paz. Te vamos a recordar con tus chistes horribles y tu sonrisa hermosa”.
En redes sociales también circularon distintos homenajes de amigos y conocidos. En uno de ellos, publicado junto a un video con imágenes de Tiara, una usuaria escribió: “Si no vas a dejar huella, mejor no pises. Gracias Tiara Lemos por elegir compartir tu vida y dejarnos tu huella”.
La despedida refleja el impacto que dejó la joven en su entorno y en el fútbol santafesino, donde era recordada por su compañerismo y su pasión por el deporte.