La llamativa postura del cuerpo técnico de Boca en relación a la gran cantidad de lesiones en el plantel

Por eso, el cuerpo técnico considera que reducir la intensidad en este momento podría ir en contra del objetivo principal: construir un equipo que tenga la capacidad de sostener un ritmo alto durante los 90 minutos.

La idea es que ese trabajo físico se traduzca en el campo de juego y permita consolidar una versión más intensa y competitiva del equipo.

Qué jugadores de Boca sufrieron lesiones musculares

Entre los futbolistas que tuvieron problemas físicos en las últimas semanas aparece Tomás Belmonte, quien sufrió un desgarro grado II en el aductor izquierdo.

El mediocampista se sumó así a una lista de jugadores que atravesaron lesiones similares en el comienzo de la temporada. En ese grupo también estuvieron Exequiel Zeballos, Ángel Romero y Juan Barinaga.

En el caso de Barinaga, el defensor ya se encuentra recuperado y volvió a trabajar a la par del plantel, por lo que podría volver a aparecer en las convocatorias en el corto plazo.

Qué busca el cuerpo técnico con este plan físico

Más allá de las bajas momentáneas, el cuerpo técnico entiende que el rigor físico es clave para afrontar la seguidilla de partidos que se avecina durante el año.

La planificación apunta a que el equipo esté preparado para competir con intensidad incluso cuando el calendario obligue a disputar encuentros cada pocos días.

En ese camino, dentro del club consideran que el esfuerzo realizado en esta etapa de preparación puede resultar determinante más adelante, cuando el nivel de exigencia del fixture aumente y cada detalle físico marque la diferencia.