En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
lesiones
FÚTBOL

La llamativa postura del cuerpo técnico de Boca en relación a la gran cantidad de lesiones en el plantel

En medio de varias bajas por problemas musculares, el cuerpo técnico de Boca tomó una llamativa postura teniendo en cuenta uqe la prioridad es que el equipo llegue en su mejor forma física a un calendario que incluirá doble competencia.

La llamativa postura del cuerpo técnico de Boca en relación a la gran cantidad de lesiones en el plantel

En Boca Juniors tomaron una decisión clara frente a un escenario que, en otros contextos, podría haber modificado la planificación. A pesar de la seguidilla de lesiones musculares que afectó al plantel en las últimas semanas, el cuerpo técnico decidió mantener la intensidad de los entrenamientos en el Boca Predio.

Leé también La hija de Andrea del Boca reveló un dato de Gran Hermano y dejó expuesta a su mamá: "Ella lo mando a..."
La hija de Andrea del Boca reveló un dato de Gran Hermano y dejó expuesta a su mamá: Ella lo mando a...
image

La postura interna es no bajar las cargas físicas. El objetivo es preparar al equipo para un calendario exigente y lograr que los jugadores alcancen su mejor condición atlética de cara a lo que viene en la temporada.

El plan de trabajo apunta especialmente a la doble competencia que se avecina a partir de abril, cuando el conjunto dirigido por Claudio Úbeda deba afrontar el inicio de la Copa Libertadores, además de los compromisos del torneo local.

Por qué Boca no bajará la intensidad de los entrenamientos pese a las lesiones

Dentro del club sostienen que las lesiones musculares registradas en el arranque del año no modifican el enfoque del trabajo diario. La lectura que hacen puertas adentro es que, en un proceso de preparación intensa y adaptación a nuevas exigencias físicas, es normal que aparezcan algunas sobrecargas o molestias.

Por eso, el cuerpo técnico considera que reducir la intensidad en este momento podría ir en contra del objetivo principal: construir un equipo que tenga la capacidad de sostener un ritmo alto durante los 90 minutos.

La idea es que ese trabajo físico se traduzca en el campo de juego y permita consolidar una versión más intensa y competitiva del equipo.

Qué jugadores de Boca sufrieron lesiones musculares

Entre los futbolistas que tuvieron problemas físicos en las últimas semanas aparece Tomás Belmonte, quien sufrió un desgarro grado II en el aductor izquierdo.

El mediocampista se sumó así a una lista de jugadores que atravesaron lesiones similares en el comienzo de la temporada. En ese grupo también estuvieron Exequiel Zeballos, Ángel Romero y Juan Barinaga.

En el caso de Barinaga, el defensor ya se encuentra recuperado y volvió a trabajar a la par del plantel, por lo que podría volver a aparecer en las convocatorias en el corto plazo.

Qué busca el cuerpo técnico con este plan físico

Más allá de las bajas momentáneas, el cuerpo técnico entiende que el rigor físico es clave para afrontar la seguidilla de partidos que se avecina durante el año.

La planificación apunta a que el equipo esté preparado para competir con intensidad incluso cuando el calendario obligue a disputar encuentros cada pocos días.

En ese camino, dentro del club consideran que el esfuerzo realizado en esta etapa de preparación puede resultar determinante más adelante, cuando el nivel de exigencia del fixture aumente y cada detalle físico marque la diferencia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca lesiones
Notas relacionadas
Mirtha Legrand recordó los dos malos momentos que pasó con Andrea del Boca: "Fue terrible"
Colapinto llegó a China para el próximo GP y volvió a sorprender a los hinchas de Boca con un llamativo detalle
Lapidario: Enzo Francescoli explicó por qué Adam Bareiro no rindió en River

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar