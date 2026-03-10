En vivo Radio La Red
Huracán emitió un fuerte comunicado antes del partido con River y demandará al Gobierno de la Ciudad

El club de Parque Patricios cuestionó la decisión de disputar el partido a puertas cerradas tras el derrumbe ocurrido cerca del estadio y anticipó que iniciará acciones legales contra la Ciudad de Buenos Aires.

Huracán emitió un fuerte comunicado antes del partido con River y demandará al Gobierno de la Ciudad

La previa del partido entre Huracán y River Plate sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el club de Parque Patricios difundiera un duro comunicado en el que rechazó la posibilidad de disputar el encuentro sin público y anunció que iniciará acciones legales contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

image

El partido, correspondiente a la fecha 10 del Copa de la Liga Profesional, está programado para el jueves a las 21.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, aunque todavía no está confirmado si finalmente podrá disputarse allí y con presencia de público.

La situación se originó tras el derrumbe ocurrido la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado a pocos metros del estadio. A partir de ese hecho, desde el área de Seguridad de la Ciudad habían anticipado que el encuentro se jugaría a puertas cerradas, una decisión que generó una fuerte reacción por parte de la dirigencia del Globo.

Por qué Huracán se niega a jugar sin público

En el comunicado difundido por la institución, la dirigencia fue contundente al marcar su postura. “Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción”, expresaron.

Desde el club señalaron que, para impedir que el equipo juegue en su estadio con hinchas, debería existir un informe técnico que respalde esa decisión y establezca los parámetros de asistencia.

“Para privarnos de jugar en nuestro estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el club pueda acatarla”, indicaron.

Además, cuestionaron que las medidas planteadas hasta ahora “no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico”, lo que motivó la decisión de iniciar acciones legales contra la Ciudad.

Qué ocurrió cerca del estadio de Huracán

El conflicto se relaciona con el derrumbe parcial registrado la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado sobre la calle Miravé, a metros del estadio.

Tras ese episodio, el Globo ya debió disputar a puertas cerradas su partido frente a Belgrano.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, alrededor de 200 familias se vieron afectadas por el desmoronamiento. Incluso, recién en los últimos días la Justicia autorizó a los vecinos a ingresar a sus viviendas para retirar algunas pertenencias.

En el club también señalan que todavía no se realizaron algunos trabajos necesarios en la zona, como la remoción de tierra en los estacionamientos del resto de las torres.

Qué puede pasar con el partido ante River

Mientras se espera un informe de peritos que determine la situación edilicia del barrio y la postura de Defensa Civil, el futuro del partido sigue abierto.

Dentro de Huracán sostienen que, si no pueden ser locales con público, pedirán la postergación del encuentro. El club también advierte que trasladar el partido a otro estadio implicaría perder la localía y asumir costos adicionales por el alquiler de otra cancha.

Al mismo tiempo, el estadio tiene previstos recitales en las próximas semanas, entre ellos dos shows de La Renga programados para el 2 y el 4 de abril, aunque el abogado que representa a los vecinos afectados anticipó que presentará una medida cautelar para evitar que se realicen.

Con este escenario, las próximas horas serán claves para determinar si el partido entre Huracán y River se juega en el Ducó, si se traslada a otro estadio o si finalmente se posterga.

El comunicado de Huracán sobre la situación del Estadio Tomás A. Ducó

Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio, reafirmamos nuestro acompañamiento a los vecinos afectados por el reciente siniestro. Dejando constancia que el Club continuará presente brindando ayuda y colaboración en el barrio, priorizando siempre la seguridad de las personas.

Asimismo, queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma. Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo.

Por lo que se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas.

Sigamos cuidando nuestro Palacio y nuestro barrio con la responsabilidad de siempre, en casa y con nuestra gente.

