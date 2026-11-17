La frase que escuchó el árbitro y que complica a Deportivo Maipú

En su informe, Ferreyra reconstruyó cómo se enteró del episodio que derivó en la suspensión del encuentro. Según detalló, a los 81 minutos su cuarto árbitro, Juan Nebietti, le informó que el arquero visitante estaba en el suelo después de escuchar la detonación de un fuego artificial. Inmediatamente, el asistente número 1, Matías Bianchi, le comunicó que había observado cómo el artefacto explotaba en el aire, en el sector donde se encontraba Nahuel Galardi.

El árbitro también indicó que, cuando se acercó al lugar, ingresaron el cuerpo técnico y los suplentes de Deportivo Maipú. Allí observó que el arquero estaba siendo atendido por el cuerpo médico del equipo, cuyos integrantes comenzaron a reclamar la suspensión del partido.

“Veo ingresar a la totalidad del cuerpo técnico y sustitutos del banco de Deportivo Maipú. Una vez en el lugar veo que el arquero visitante se encontraba en el suelo y estaba siendo tratado por su cuerpo médico, que instantáneamente comenzaron a manifestar a viva voz: ‘Hay que suspenderlo, no podemos seguir así, nos vamos, no vamos a jugar’”, sostuvo Ferreyra.

Además, Ferreyra aseguró que él y su equipo arbitral escucharon una frase dirigida al futbolista: “Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende”. Según aclaró, no pudieron identificar quién pronunció esas palabras debido a la cantidad de personas que se habían reunido alrededor del arquero.

Qué dijeron Deportivo Madryn y Deportivo Maipú sobre la suspensión

Después de la interrupción, los dos clubes presentaron versiones diferentes sobre el estado de salud del arquero y las circunstancias que llevaron a la suspensión.

Desde Deportivo Madryn sostuvieron que los médicos no habían detectado lesiones que impidieran que Galardi continuara jugando. También cuestionaron la documentación presentada por Deportivo Maipú en relación con el estado de salud del futbolista.

Por su parte, el club mendocino afirmó que el arquero sufrió una conmoción acústica como consecuencia de la explosión de la bomba de estruendo.

Según esa versión, Galardi presentó zumbidos en los oídos, dolor de cabeza y sensibilidad a la luz. Por ese motivo, desde la institución indicaron que debía permanecer en reposo durante 48 horas.

La decisión que deberá tomar el Tribunal de Disciplina de la AFA

Con el partido suspendido y las posiciones de ambos clubes sobre la mesa, el caso quedó a disposición del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo deberá analizar el informe presentado por Bryan Ferreyra, las circunstancias en las que se produjo la explosión y la documentación médica aportada por las instituciones.