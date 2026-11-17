“Hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando desde que él asumió”, recordó el Papa. Además, aseguró que ambos coinciden en “la mutua comprensión sobre el valor de la vida y el valor del ser humano en todas sus etapas”.

León XIV precisó que también conversaron sobre economía y sobre algunas de las dificultades que atravesaba la Argentina desde que Milei había asumido la Presidencia. Sin embargo, destacó que existió una coincidencia en torno al valor de la vida y de la persona humana en todas sus etapas.

"Había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo", evaluó sobre su diálogo con el Presidente.

El Papa también explicó que no pretende que sus intervenciones sean interpretadas en términos de disputas partidarias o ideológicas. "El mensaje que quiero llevar no es político", subrayó.

Qué dijo sobre la relación entre Milei y Francisco

León XIV también fue consultado por el vínculo entre su antecesor y el Presidente argentino, una relación que había estado marcada por diferencias ideológicas y políticas. "Ellos representaban políticamente líneas muy distintas y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien", respondió.

La definición resulta significativa porque reconoce las diferencias entre Francisco y Milei, pero también destacó que esas divergencias no impidieron que pudieran mantener una relación cordial.

Por qué Francisco nunca volvió a la Argentina

Sobre una de las preguntas más sensibles de la entrevista, León XIV fue particularmente cuidadoso. Cuando le preguntaron directamente por qué Francisco nunca había regresado a su país natal durante sus doce años de pontificado.

El actual Papa, que conoció y colaboró estrechamente con Jorge Bergoglio durante sus últimos años, evitó ofrecer una explicación o atribuirle motivos.

"A la segunda pregunta no voy a intentar responder, porque no sé y no puedo pretender leer la mente de Francisco, por colaborador que yo haya sido y conocido durante sus últimos años y algo un poco más", respondió. Y agregó una frase que dejó abierta la incógnita: "En la vida eterna le podemos preguntar a él".

Ante la presión periodística, León XIV no confirmó ninguna razón política, personal o institucional para explicar por qué Francisco nunca visitó la Argentina. Tampoco atribuyó esa decisión a su relación con Milei ni a sus diferencias con los gobiernos argentinos.

León XIV: "Lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”

La conferencia de prensa a bordo del avión de regreso a Roma estuvo segmentada por grupos de países y por idiomas. Cuando llegó el turno de los argentinos hubo una pregunta doble que le demandó prudencia a la hora de responder: le consultaron sobre los temas de los que conversó con el presidente Javier Milei y la gran intriga para la sociedad argentina, el por qué nunca Francisco vino a la Argentina.

"La segunda pregunta no voy a intentar responder", inició León XIV. "Por que no sé y no puedo pretender pensar como él, leer la mente de Francisco, por más que fue colaborador de él". Y finalizó: "El por qué, lo dejo al misterio de la vida eterna, ahí le podemos preguntar a él".

Sobre el presidente Javier Milei fue más detallado en su respuesta. Después de recordar que ya se habían encontrado en el Vaticano señaló: "Igual que con Francisco, ellos, digamos que políticamente le gustaban líneas políticas muy distintas, sin embargo, se llevaban aparentemente, muy bien".

Sobre sus encuentros y diálogos explicó: "Yo insisto en que el mensaje que quieron llevar no es político. Aunque hay algunos que tratan de forzarme, el algunos países, hacia derechas e izquierdas, qué critica o no critica. Yo hablo de la 'Magnifica Humanitas' y de eso hablé con el señor presidente Milei".

Y continuó: "Hablando del respeto por el ser humano y animando a tomar más en consideración a los más necesitados de la Argentina".

También, León XIV dijo que hablaron de cuestiones de economía y "algunas dificultades que el país está atravesando todavía".

Entonces, terminó su definición sobre Milei diciendo: "Había una mutua comprensión a decir el valor de la vida, el valor del ser humano, en todas sus etapas. Tenemos que trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. También ustedes lo vieron a la llegada, y a la salida, había una apertura en él hacia ese mensaje en ese sentido, por lo que ha sido muy positivo".