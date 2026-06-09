Real Madrid hizo una impactante oferta por Julián Álvarez: qué respondió el Atlético

el-comunicado-oficial-del-real-madrid-tras-la-oferta-de-150-millones-de-euros-por-julian-alvarez-captura-realmadridcom-QYVLF3PJSZEJ7FBYWF322VJ22Y

Sin embargo, la respuesta del Atlético fue negativa. Desde el club rojiblanco agradecieron el interés, pero dejaron en claro que cualquier negociación deberá contemplar la cláusula de rescisión establecida en el contrato del delantero.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, agregó el escrito.

La postura del Atlético de Madrid se explica por una cifra impactante: la cláusula de rescisión de Julián Álvarez está fijada en 500 millones de euros, un monto que hoy parece fuera del alcance de cualquier operación habitual en el fútbol europeo.

Pese al rechazo inicial, en España aseguran que el Real Madrid no descarta volver a la carga por el campeón del mundo y que podría presentar nuevas alternativas para intentar convencer al club colchonero. La intención de la dirigencia blanca es reforzar el plantel para la próxima temporada, que comenzará una vez finalizado el Mundial 2026.

Julián Álvarez, uno de los jugadores más buscados de Europa

El interés del Real Madrid se suma al seguimiento que también realizan otros gigantes del continente. En los últimos meses, Barcelona y Paris Saint-Germain fueron vinculados con el delantero argentino, considerado uno de los futbolistas más cotizados del mercado.

Su rendimiento en Atlético de Madrid y su consolidación en la Selección argentina despertaron el interés de varios equipos que buscan un delantero de jerarquía para liderar sus proyectos deportivos.

La promesa de Florentino Pérez que anticipó la operación

Días antes de conocerse la oferta, Florentino Pérez había adelantado que, en caso de continuar al frente del Real Madrid, intentaría concretar una incorporación histórica.

El dirigente había señalado que realizaría una propuesta a “un importante club de la Champions League por un gran jugador” y aseguró que la cifra sería la más alta ofrecida por el club en toda su historia.