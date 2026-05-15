En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Julián Álvarez
SUEÑO CUMPLIDO

Tiene 14 años y cumplió su sueño: viajó a Madrid y le cortó el pelo a Julián Álvarez

Gael se volvió viral por su carisma y su talento con las tijeras. Tras un objetivo que parecía imposible, el joven peluquero cruzó el océano para encontrarse con el delantero del Atlético de Madrid.

Banner Seguinos en google DESK
(Foto: gael_barberrr/IG)

(Foto: gael_barberrr/IG)

El fútbol suele regalar historias que trascienden lo que sucede dentro de una cancha, y la conexión entre los campeones del mundo y sus hinchas más jóvenes es una prueba de ello. En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de emoción al conocerse que Gael, un joven peluquero de apenas 14 años, cumplió el sueño de su vida: cortarle el pelo a Julián Álvarez en Madrid.

Leé también El especial gesto de Julián Álvarez con Abel Pintos en medio de su gira sold out por España
El especial gesto de Julián Álvarez con Abel Pintos en medio de su gira sold out por España

Lo que comenzó como un video viral impulsado por el carisma y la sencillez del niño, terminó convirtiéndose en una travesía internacional. Gael había manifestado públicamente su deseo de atender a la "Araña", y su testimonio impactó tanto en la comunidad digital que el video llegó a ojos del propio futbolista. Si bien inicialmente se barajó la posibilidad de un encuentro en Argentina, el joven peluquero decidió viajar a España para concretar la cita en la capital madrileña.

julianalvarez_peluquero

Cómo fue el encuentro entre Gael y Julián Álvarez en Madrid

La logística del viaje y el detrás de escena del encuentro fueron compartidos por el influencer Nachano, quien fue el encargado de filmar el video original que dio inicio a esta historia. Según relató en un emotivo posteo, el proceso duró 23 días de gestiones para alcanzar un objetivo que parecía imposible.

"El sueño de Gael se hizo real. Un viaje que jamás vamos a olvidar", escribió el influencer en su cuenta de Instagram. En las imágenes difundidas, se puede ver la reacción de Gael y su familia al entrar en contacto con el futbolista, un momento que, según los protagonistas, los "destruyó emocionalmente" por la carga de felicidad y nerviosismo que implicaba el reto profesional para el adolescente.

Qué regalo le hizo Julián Álvarez al joven peluquero

Durante la sesión de peluquería, se pudo observar al delantero del Atlético de Madrid relajado mientras Gael demostraba su talento con las tijeras. Tras finalizar el corte, el exjugador de River y Manchester City tuvo un gesto que enaltece su figura fuera del campo: le regaló a Gael una camiseta del Atlético de Madrid autografiada.

Este detalle no solo coronó el sueño profesional del niño, sino que le dejó un recuerdo imborrable de su paso por Europa. La actitud de Julián fue ampliamente destacada por los usuarios en las redes sociales, quienes celebraron la humildad del delantero para abrir las puertas de su intimidad y cumplirle el deseo a un admirador tan pequeño.

Por qué se volvió viral la historia de Gael y "La Araña"

La historia de Gael conectó con el público no solo por el fanatismo deportivo, sino por el esfuerzo y la pasión que el niño de 14 años demuestra por su oficio. Su sueño de cortarle el pelo a un referente de la Selección argentina movilizó a miles de personas que ayudaron a difundir su pedido hasta que llegó al círculo del jugador.

Hoy, con el objetivo cumplido y las imágenes recorriendo el mundo, Gael se consolida como un ejemplo de perseverancia para otros jóvenes. Por su parte, Julián Álvarez reafirma su rol como referente para los más chicos, demostrando que, a pesar de las exigencias de la alta competencia en Europa, siempre hay un lugar para los gestos humanos que marcan la diferencia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Julián Álvarez
Notas relacionadas
Bombazo en Europa: la multimillonaria oferta del PSG para sacar a Julián Álvarez del Atlético
Atlético de Madrid plantó bandera por Julián Álvarez: el plan para retenerlo ante el interés del PSG
Una insólita protesta amenaza a los estadios del Mundial 2026 y a los hinchas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar