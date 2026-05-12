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Bombazo en Europa: la multimillonaria oferta del PSG para sacar a Julián Álvarez del Atlético

El delantero argentino se convirtió en la prioridad absoluta del Paris Saint-Germain para la próxima temporada. Con una cifra mulmillonaria, el conjunto parisino busca cerrar uno de los pases más caros de la historia.

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Bombazo en Europa: la multimillonaria oferta del PSG para sacar a Julián Álvarez del Atlético

El mercado de pases europeo está a punto de presenciar un movimiento sísmico con sabor argentino. El futuro de Julián Álvarez se ha transformado en el eje central de las negociaciones más relevantes del continente ante el interés declarado del Paris Saint-Germain (PSG). Según reveló el periodista Iñaki Villalón en el programa El Chiringuito, el club francés ya inició conversaciones formales con la directiva del Atlético de Madrid para adquirir el pase del atacante cordobés.

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La operación no es menor: fuentes consultadas estiman que la transferencia podría superar los 150 millones de euros, una cifra que colocaría al ex River como una de las ventas más importantes de todos los tiempos. "El club colchonero no vería con malos ojos la venta", afirmó Villalón, quien además soltó un dato que sacudió Madrid: Julián Álvarez ya habría hablado con Luis Enrique, el técnico del equipo parisino, para conocer los detalles del proyecto deportivo.

Qué ofrece el PSG para contratar a Julián Álvarez

La ingeniería económica que prepara el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi es ambiciosa. Según el medio francés Actufoot, la propuesta no solo incluiría una cifra sideral de dinero, sino también jugadores como moneda de cambio. Se habla de una oferta de 50 millones de euros en efectivo más los pases de Gonçalo Ramos y Kang-in Lee.

Además, para convencer al delantero de 26 años, el PSG pondría sobre la mesa un contrato salarial que rondaría los 10 millones de euros por temporada. La intención de Luis Enrique es sumar a un atacante versátil que pueda adaptarse a diferentes funciones tácticas, perfil que Julián cumple a la perfección.

Qué dijo Julián Álvarez sobre su posible salida del Atlético de Madrid

A pesar de los rumores que crecen minuto a minuto, el propio futbolista ha intentado mantener la cautela, aunque sin cerrar ninguna puerta de forma definitiva. “¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no", respondió el delantero al ser consultado sobre su porvenir.

Si bien Julián subrayó que es feliz en el equipo de Diego Simeone y agradeció el trato recibido, dejó en claro que mucho de lo que se lee es ruido externo. "Yo nunca dije nada ni hablé mal del club. Soy feliz aquí en el Atleti", aclaró para calmar a los fanáticos colchoneros, aunque reconoció que en las redes sociales las versiones no paran de crecer.

Cuándo se definirá el futuro de Julián Álvarez

Todo indica que el desenlace de la operación se conocerá recién después del Mundial. Actualmente, el delantero está enfocado en su rendimiento con la Selección Argentina y en la preparación para la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, hay una fecha clave en el calendario que podría acelerar las cosas: el 30 de mayo.

Ese día, el PSG y el Arsenal se enfrentarán en la final de la Champions League en Budapest. Ambos clubes son los principales candidatos a quedarse con la ficha del argentino, por lo que el resultado de esa final europea podría ser determinante para la decisión final de Álvarez y su representante. Por su parte, el "Cholo" Simeone ya se resigna ante el interés de los gigantes: “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”, admitió el técnico.

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