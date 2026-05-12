Bombazo en Europa: la multimillonaria oferta del PSG para sacar a Julián Álvarez del Atlético

Qué dijo Julián Álvarez sobre su posible salida del Atlético de Madrid

A pesar de los rumores que crecen minuto a minuto, el propio futbolista ha intentado mantener la cautela, aunque sin cerrar ninguna puerta de forma definitiva. “¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no", respondió el delantero al ser consultado sobre su porvenir.

Si bien Julián subrayó que es feliz en el equipo de Diego Simeone y agradeció el trato recibido, dejó en claro que mucho de lo que se lee es ruido externo. "Yo nunca dije nada ni hablé mal del club. Soy feliz aquí en el Atleti", aclaró para calmar a los fanáticos colchoneros, aunque reconoció que en las redes sociales las versiones no paran de crecer.

Cuándo se definirá el futuro de Julián Álvarez

Todo indica que el desenlace de la operación se conocerá recién después del Mundial. Actualmente, el delantero está enfocado en su rendimiento con la Selección Argentina y en la preparación para la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, hay una fecha clave en el calendario que podría acelerar las cosas: el 30 de mayo.

Ese día, el PSG y el Arsenal se enfrentarán en la final de la Champions League en Budapest. Ambos clubes son los principales candidatos a quedarse con la ficha del argentino, por lo que el resultado de esa final europea podría ser determinante para la decisión final de Álvarez y su representante. Por su parte, el "Cholo" Simeone ya se resigna ante el interés de los gigantes: “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”, admitió el técnico.