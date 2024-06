Reapareció Ricardo Centurión tras 10 días: el especial pedido que le hizo a su ex agente

Rossetto continuó citando a Centurión: “‘Me dijo 'Tordi, el presidente (Fabián Berlanga) y el técnico (Gustavo Quinteros) se portaron impecables conmigo y yo no es que reclamo otra chance, porque capaz pueden decir que la desaproveché, pero hoy tengo ganas de vuelta (de jugar), y estoy bien. Fijate si podés hacer algo por mí’. Fue una conversación fluida”, aclaró.

Sobre el pedido que le hizo, el ex representante adelantó que hablará con la dirigencia. “Se lo dije a Ricardo, si él mismo me dice que Vélez se portó impecable y tiene razón, tengo que hablar (con el club) desde la sensatez, desde la posibilidad y la humildad de decirles que se portaron impecable y que no tengo nada para exigirles. Conociéndolo a Centurión y él conociéndome a mí, no voy a ir por la parte reglamentaria exigir algo. Vamos a sentarnos a ver qué es lo mejor”, dijo.