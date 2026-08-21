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Regreso a la actividad en la F1: cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Países Bajos

Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo en Zandvoort tras el receso veraniego. Franco Colapinto completó los ensayos en Alpine antes de la clasificación.

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Foto: Alpine 

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La Fórmula 1 reanudó formalmente su actividad tras el receso de verano en Europa con la disputa de la única práctica libre del Gran Premio de Países Bajos en el trazado de Zandvoort. En una tanda marcada por la variabilidad del clima y la necesidad de probar componentes, los pilotos regresaron a la pista para ajustar los últimos detalles antes de la clasificación para la carrera Sprint.

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La jornada comenzó con una pista ligeramente húmeda debido a las precipitaciones previas, lo que obligó a rodar con neumáticos intermedios durante los minutos iniciales antes de la rápida transición a compuestos lisos. En ese contexto de adaptación, la escudería Alpine presentó una configuración dispar entre sus monoplazas: dispuso una serie de mejoras técnicas en el auto del francés Pierre Gasly, mientras que el argentino Franco Colapinto giró con la versión previa del vehículo.

Cómo le fue a Franco Colapinto en los entrenamientos libres de Zandvoort

Durante la primera parte del entrenamiento, el piloto argentino comenzó su programa de trabajo con neumáticos duros, marcando un tiempo inicial de 1m18s704 para luego ajustar su registro a 1m17s683. Posteriormente, en una segunda salida a pista, mejoró su marca a 1m16s969, lo que momentáneamente lo ubicó en el fondo del clasificador tras completar el ensayo de ritmo de carrera.

A menos de diez minutos para el cierre, Colapinto fue el primer corredor en calzar los neumáticos blandos. Con ese compuesto rápido firmó un tiempo de 1m14826 que lo catapultó de manera provisional hasta la sexta colocación, para luego quedar posicionado en el 13° lugar definitivo de la tanda, finalizando por detrás de su compañero de equipo Gasly, quien concluyó en los puestos de vanguardia con las actualizaciones de su auto.

Quiénes fueron los pilotos más rápidos en la práctica de la Fórmula 1

El mejor registro de la sesión quedó en manos de Kimi Antonelli, quien al volante de su Mercedes lideró la tabla de tiempos con una marca de 1m12s949 alcanzada en los instantes finales sobre el asfalto seco. Detrás del italiano se ubicó Lando Norris con su McLaren a apenas 0s121 de diferencia, mientras que George Russell completó el tridente de punta al ubicarse tercero a 0s125 de su compañero de garaje.

Por el contrario, la contracara de la jornada la protagonizó el mexicano Sergio "Checo" Pérez a bordo del Cadillac, quien no logró encontrar el ritmo en la pista neerlandesa y culminó la práctica libre en la penúltima ubicación (21°).

Con este único entrenamiento finalizado, los equipos centran la atención en la agenda de la jornada, donde la clasificación Sprint se disputará a partir de las 11:30 (hora de la Argentina) con transmisión en vivo mediante la plataforma Disney+ Premium.

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