Regreso a la actividad en la F1: cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Países Bajos

Quiénes fueron los pilotos más rápidos en la práctica de la Fórmula 1

El mejor registro de la sesión quedó en manos de Kimi Antonelli, quien al volante de su Mercedes lideró la tabla de tiempos con una marca de 1m12s949 alcanzada en los instantes finales sobre el asfalto seco. Detrás del italiano se ubicó Lando Norris con su McLaren a apenas 0s121 de diferencia, mientras que George Russell completó el tridente de punta al ubicarse tercero a 0s125 de su compañero de garaje.

Por el contrario, la contracara de la jornada la protagonizó el mexicano Sergio "Checo" Pérez a bordo del Cadillac, quien no logró encontrar el ritmo en la pista neerlandesa y culminó la práctica libre en la penúltima ubicación (21°).

Con este único entrenamiento finalizado, los equipos centran la atención en la agenda de la jornada, donde la clasificación Sprint se disputará a partir de las 11:30 (hora de la Argentina) con transmisión en vivo mediante la plataforma Disney+ Premium.