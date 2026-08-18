Alpine mueve sus fichas en la Fórmula 1: la novedad que beneficia a Franco Colapinto en Zandvoort

Cómo llega Franco Colapinto al Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino, que concluyó sus vacaciones unos días más tarde por haber participado en ensayos para la firma Pirelli en Hungría, afronta la reanudación posicionado en el 12° lugar del campeonato mundial de pilotos con 19 puntos, situándose a solo cuatro unidades de Arvid Lindblad.

Sobre la actualidad del equipo y las metas para esta segunda etapa, el albiceleste expresó su entusiasmo: “Estoy muy entusiasmado por volver a correr tras un descanso que fue muy necesario. Terminamos algo deceponsados, pero eso demuestra cuánto hemos progresado como equipo respecto al año pasado. Ahora estamos luchando por el quinto lugar en constructores, lo que es muy positivo”.

Respecto al trazado neerlandés, Colapinto destacó su conocimiento previo de las curvas locales: “Es una pista que me gusta mucho y la conozco bien por mi etapa en monoplazas junior. Será interesante afrontarla en un fin de semana Sprint, por lo que hay que estar listos desde el viernes para encontrar el ritmo y buscar el regreso al top 10”.

Qué dijo Pierre Gasly sobre el rendimiento de Alpine y el circuito de Zandvoort

Su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, recordó su histórico desempeño en el Gran Premio de 2023, donde logró firmar su primer podio con la estructura gala. Tras disfrutar de unos días de descanso junto a su familia, el piloto francés enfatizó la trascendencia de los nuevos elementos aerodinámicos en el auto.

“Tenemos una gran tarea por delante, ya que la clasificación del campeonato está muy reñida y sabemos que, si logramos implementar mejoras, podremos mantenernos realmente en la lucha con nuestros rivales”, analizó el galo, ratificando su predisposición para afrontar el desafío inmediato que representará la carrera corta en suelo neerlandés.