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Alpine mueve sus fichas en la Fórmula 1: la novedad que beneficia a Franco Colapinto en Zandvoort

El equipo francés introducirá actualizaciones en el monoplaza A526 para pelear el quinto puesto de constructores. La palabra del argentino.

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Alpine mueve sus fichas en la Fórmula 1: la novedad que beneficia a Franco Colapinto en Zandvoort

El campeonato de la Fórmula 1 retoma la competencia oficial tras el receso estival en el Gran Premio de Países Bajos y la escudería Alpine llega con novedades clave. Con el objetivo prioritario de recuperar el quinto puesto en la tabla de constructores, el equipo francés confirmó la implementación de nuevas mejoras en el monoplaza A526 para la cita en el histórico circuito de Zandvoort. La novedad representa un aliciente directo para Franco Colapinto, quien buscará afianzarse nuevamente en la zona de puntos dentro de una zona media extremadamente ajustada.

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Antes de la pausa de verano, Alpine cedió la quinta ubicación del campeonato a manos de Racing Bulls, que escaló a los 66 puntos apoyado en sus recientes actuaciones, dejando a la estructura de Enstone en el sexto lugar con 61 unidades (Haas marcha séptimo con 21). La posición final en este apartado es decisiva, ya que influye de manera directa en el reparto económico, la cantidad de horas asignadas para el desarrollo aerodinámico en el túnel de viento y la distribución de los garajes en el pit lane para el torneo siguiente.

Qué actualizaciones probará Alpine en el auto de Franco Colapinto

Mediante un comunicado oficial del equipo, el director general Steve Nielsen detalló que las novedades técnicas buscarán revertir la tendencia desfavorable de los últimos Grandes Premios. “Tenemos algunas mejoras disponibles este fin de semana, que probaremos en la práctica antes de la clasificación Sprint”, precisó el directivo. A su vez, remarcó el plan de seguir aportando componentes a lo largo del año para mantener al auto competitivo.

La cita en Zandvoort contará con la particularidad de ser el primer fin de semana con formato Sprint en la historia del trazado neerlandés, lo que reducirá la actividad previa a una sola sesión de entrenamientos libres el viernes antes de afrontar la clasificación. Además, la edición marcará la despedida del circuito del calendario oficial de la categoría previo a su salida programada para 2027.

Cómo llega Franco Colapinto al Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino, que concluyó sus vacaciones unos días más tarde por haber participado en ensayos para la firma Pirelli en Hungría, afronta la reanudación posicionado en el 12° lugar del campeonato mundial de pilotos con 19 puntos, situándose a solo cuatro unidades de Arvid Lindblad.

Sobre la actualidad del equipo y las metas para esta segunda etapa, el albiceleste expresó su entusiasmo: “Estoy muy entusiasmado por volver a correr tras un descanso que fue muy necesario. Terminamos algo deceponsados, pero eso demuestra cuánto hemos progresado como equipo respecto al año pasado. Ahora estamos luchando por el quinto lugar en constructores, lo que es muy positivo”.

Respecto al trazado neerlandés, Colapinto destacó su conocimiento previo de las curvas locales: “Es una pista que me gusta mucho y la conozco bien por mi etapa en monoplazas junior. Será interesante afrontarla en un fin de semana Sprint, por lo que hay que estar listos desde el viernes para encontrar el ritmo y buscar el regreso al top 10”.

Qué dijo Pierre Gasly sobre el rendimiento de Alpine y el circuito de Zandvoort

Su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, recordó su histórico desempeño en el Gran Premio de 2023, donde logró firmar su primer podio con la estructura gala. Tras disfrutar de unos días de descanso junto a su familia, el piloto francés enfatizó la trascendencia de los nuevos elementos aerodinámicos en el auto.

“Tenemos una gran tarea por delante, ya que la clasificación del campeonato está muy reñida y sabemos que, si logramos implementar mejoras, podremos mantenernos realmente en la lucha con nuestros rivales”, analizó el galo, ratificando su predisposición para afrontar el desafío inmediato que representará la carrera corta en suelo neerlandés.

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