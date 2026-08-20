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La inesperada decisión de Alpine que beneficia a Pierre Gasly y ¿perjudica a Colapinto? en Zandvoort

El piloto argentino no contará con el paquete de mejoras en Zandvoort. Gasly estrenará las piezas y Colapinto deberá esperar. Los detalles.

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La inesperada decisión de Alpine que beneficia a Pierre Gasly y ¿perjudica a Colapinto? en Zandvoort

El regreso de la Fórmula 1 tras el receso estival trae consigo novedades técnicas de peso en la estructura de Alpine, aunque no de manera uniforme para sus dos pilotos. En la antesala del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, Franco Colapinto confirmó que no dispondrá del nuevo paquete de actualizaciones en su A526, privilegio que en esta cita recaerá de forma exclusiva sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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La implementación de estas piezas responde al intento de la escudería francesa por revertir la pérdida de rendimiento que la relegó a la sexta ubicación en el campeonato de constructores, donde suma 61 unidades y se ubica a cinco puntos de Racing Bulls. Si bien el plan original de la fábrica ubicada en Enstone preveía estrenar los componentes de forma simultánea en la fecha posterior, la aceleración de los trabajos permitió adelantar un juego de repuestos. Ante la falta de stock para abastecer a ambos monoplazas, la dirigencia optó por equipar únicamente el vehículo del corredor francés.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el nuevo paquete de mejoras y cuándo las usará

Durante la jornada de atención a la prensa en el trazado neerlandés, el joven piloto argentino detalló la trastienda de la decisión y confirmó cuándo podrá montar las novedades en su vehículo. “La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado. Por desgracia, solo está disponible para un coche”, explicó el albiceleste, ratificando que deberá aguardar al Gran Premio de Italia para contar con el desarrollo.

Pese a no disponer de las mejoras en el chasis durante este fin de semana de formato Sprint, Colapinto se mostró sumamente optimista tras los ensayos previos realizados en la sede del equipo: “En el simulador la actualización parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls”.

Aunque no se detallaron públicamente los componentes específicos, especialistas de la categoría apuntan a que los trabajos buscan corregir la inestabilidad trasera en el ingreso a las curvas, la falta de tracción y el subviraje. El piloto de Pilar —que acumula 19 puntos en la temporada y registra como mejores marcas un séptimo puesto en Miami y un sexto en Canadá— buscará maximizar el rendimiento de la versión actual de su monoplaza mientras aguarda su turno.

Cuál fue la reacción de Pierre Gasly tras recibir la actualización en Zandvoort

Por su parte, Pierre Gasly valoró el esfuerzo del personal de fábrica para anticipar los plazos de entrega y reconoció la urgencia de recuperar terreno frente a los rivales directos de la zona media. “Con nuestro plan de desarrollo simplemente hemos tardado un poco más que algunos otros. El equipo hizo un buen trabajo al lograr traer aquí, a Zandvoort, un juego de estas piezas”, declaró el galo.

Sin embargo, el experimentado corredor mantuvo la cautela debido a la exigencia del cronograma, ya que la modalidad Sprint otorga solo una tanda de entrenamientos libres este viernes antes de clasificar: “Tendremos que confirmarlo este fin de semana, en un fin de semana con carrera sprint, lo que no va a ser fácil. Tengo ganas de probar estas nuevas piezas”.

De esta manera, Alpine utilizará la competencia en los Países Bajos como banco de pruebas en condiciones reales de carrera, recolectando datos en el auto de Gasly para terminar de calibrar la actualización que Colapinto estrenará en el trazado de Monza.

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