La inesperada decisión de Alpine que beneficia a Pierre Gasly y ¿perjudica a Colapinto? en Zandvoort

Aunque no se detallaron públicamente los componentes específicos, especialistas de la categoría apuntan a que los trabajos buscan corregir la inestabilidad trasera en el ingreso a las curvas, la falta de tracción y el subviraje. El piloto de Pilar —que acumula 19 puntos en la temporada y registra como mejores marcas un séptimo puesto en Miami y un sexto en Canadá— buscará maximizar el rendimiento de la versión actual de su monoplaza mientras aguarda su turno.

Cuál fue la reacción de Pierre Gasly tras recibir la actualización en Zandvoort

Por su parte, Pierre Gasly valoró el esfuerzo del personal de fábrica para anticipar los plazos de entrega y reconoció la urgencia de recuperar terreno frente a los rivales directos de la zona media. “Con nuestro plan de desarrollo simplemente hemos tardado un poco más que algunos otros. El equipo hizo un buen trabajo al lograr traer aquí, a Zandvoort, un juego de estas piezas”, declaró el galo.

Sin embargo, el experimentado corredor mantuvo la cautela debido a la exigencia del cronograma, ya que la modalidad Sprint otorga solo una tanda de entrenamientos libres este viernes antes de clasificar: “Tendremos que confirmarlo este fin de semana, en un fin de semana con carrera sprint, lo que no va a ser fácil. Tengo ganas de probar estas nuevas piezas”.

De esta manera, Alpine utilizará la competencia en los Países Bajos como banco de pruebas en condiciones reales de carrera, recolectando datos en el auto de Gasly para terminar de calibrar la actualización que Colapinto estrenará en el trazado de Monza.