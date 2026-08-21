Di María sembró dudas sobre su retiro tras la eliminación de Rosario Central: "Toca pensar"

Cómo es la situación contractual de Di María con Rosario Central

El campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar 2022 concretró su esperado regreso al club de Arroyito a mediados del año 2025, poniéndole fin a una destacada etapa de 18 años en el fútbol europeo. En el pasado mes de junio, la dirigencia y el futbolista rubricaron la renovación de su contrato, la cual contempla una extensión del vínculo institucional hasta junio de 2027, momento en el que el atacante alcanzará los 39 años.

Desde su retorno a la institución rosarina, el rendimiento del referente se tradujo en 14 goles y siete asistencias a lo largo de 43 presentaciones oficiales, registros que sirvieron para coronar a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 al concluir en lo más alto de la tabla anual. Ahora, consumada la salida del certamen sudamericano, el futuro del ídolo canalla ingresará en una etapa de reflexión personal.