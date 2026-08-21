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Di María sembró dudas sobre su retiro tras la eliminación de Rosario Central: "Toca pensar"

Ángel Di María dejó abierta la posibilidad del retiro tras la caída 1-0 ante Corinthians en Brasil. "Mi sueño era otro", lamentó el capitán.

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Di María sembró dudas sobre su retiro tras la eliminación de Rosario Central: Toca pensar

El regreso de Rosario Central a los planos internacionales sufrió un tropiezo determinante. En el encuentro de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el conjunto rosarino cayó por 1-0 frente a Corinthians en el Arena Corinthians y quedó fuera de la competencia continental. Curiosamente, la derrota se produjo en el mismo recinto donde, doce años atrás, Fideo convirtió el recordado gol ante Suiza con la camiseta de la Selección Argentina para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2014.

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Sin embargo, el impacto del resultado trascendió lo estrictamente deportivo al término del compromiso. Visiblemente conmovido por la frustración del objetivo, el capitán y referente del plantel auriazul encendió las alarmas respecto a la continuidad de su carrera profesional.

Qué dijo Ángel Di María tras la derrota ante Corinthians en la Copa Libertadores

En el contacto con la prensa oficial tras la finalización del juego en San Pablo, el talentoso atacante no ocultó la pesadumbre por la caída. "Momento duro, momento duro porque mi sueño era otro, mis ganas eran otras, de poder continuar, pero es fútbol. Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo", declaró para ESPN, dejando flotando la incertidumbre sobre los próximos pasos en su trayectoria.

Al momento de evaluar lo sucedido dentro del campo de juego, el zurdo analizó las dificultades del equipo para torcer la historia en la serie frente al elenco paulista: “Tuvimos ocasiones para convertir, no fue el partido que deseamos hacer. Nos costó un montón y no pudimos concretar las que tuvimos. En la ida podríamos haber hecho la diferencia pero el fútbol es así. Ahora ellos con uno menos lograron convertirnos… a veces no te toca y hoy no se nos dio”.

Cómo es la situación contractual de Di María con Rosario Central

El campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar 2022 concretró su esperado regreso al club de Arroyito a mediados del año 2025, poniéndole fin a una destacada etapa de 18 años en el fútbol europeo. En el pasado mes de junio, la dirigencia y el futbolista rubricaron la renovación de su contrato, la cual contempla una extensión del vínculo institucional hasta junio de 2027, momento en el que el atacante alcanzará los 39 años.

Desde su retorno a la institución rosarina, el rendimiento del referente se tradujo en 14 goles y siete asistencias a lo largo de 43 presentaciones oficiales, registros que sirvieron para coronar a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 al concluir en lo más alto de la tabla anual. Ahora, consumada la salida del certamen sudamericano, el futuro del ídolo canalla ingresará en una etapa de reflexión personal.

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