Di María sembró dudas sobre su retiro tras la eliminación de Rosario Central: "Toca pensar"

El regreso de Rosario Central a los planos internacionales sufrió un tropiezo determinante. En el encuentro de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el conjunto rosarino cayó por 1-0 frente a Corinthians en el Arena Corinthians y quedó fuera de la competencia continental. Curiosamente, la derrota se produjo en el mismo recinto donde, doce años atrás, Fideo convirtió el recordado gol ante Suiza con la camiseta de la Selección Argentina para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2014.