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La fuerte confesión de Franco Colapinto sobre Alpine antes de volver a correr en la Fórmula 1: "Un poco..."

El piloto argentino analizó el rendimiento del equipo antes del GP de Países Bajos. Pese al balance, confía en pelear el quinto puesto.

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La fuerte confesión de Franco Colapinto sobre Alpine antes de volver a correr en la Fórmula 1: Un poco...

La Fórmula 1 vuelve a poner en marcha sus motores tras el receso estival para disputar el Gran Premio de Países Bajos en el trazado de Zandvoort. En la previa de la actividad oficial, Franco Colapinto realizó un balance sobre la primera parte del año de Alpine y anticipó las metas para la reanudación del campeonato. Aunque remarcó el salto de calidad de la escudería francesa respecto al año anterior, el piloto argentino no ocultó una sensación agridulce por los últimos resultados.

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El joven albiceleste comenzó su receso estival unos días después que el resto de los competidores de la parrilla debido a su participación en los ensayos de neumáticos organizados por la firma Pirelli en Hungría. Tras cumplir con esa jornada de pruebas, logró tomarse un descanso para recargar energías luego de lo que definó como una primera mitad de temporada "realmente intensa".

Por qué Franco Colapinto afirmó que en Alpine terminaron "un poco decepcionados"

Al hacer un repaso sobre las competencias disputadas antes del parate veraniego, el corredor analizó el nivel del auto y la exigencia del equipo. “Terminamos un poco deceponsados, lo cual pude reflexionar porque muestra lo lejos que hemos llegado como equipo desde esta posición el año pasado”, explicó Colapinto en declaraciones distribuidas por la propia escudería.

A pesar de esa disconformidad previa, el piloto de Pilar valoró la evolución colectiva de la estructura de Enstone y la posición en la que afrontarán el tramo final del torneo. “Ahora, estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante y todos queremos hacer un gran trabajo y asegurar el resultado para el equipo”, sostuvo de cara a la exigente puja en la zona media de la tabla.

Cómo encarará Colapinto el Gran Premio de Países Bajos con formato Sprint

De cara al fin de semana de carrera en Zandvoort, el trazado representa un escenario conocido para el argentino por sus antecedentes en categorías de formación: “Todavía queda un largo camino por recorrer, así que necesitamos empezar con buen pie en Zandvoort este fin de semana. El circuito es uno que realmente disfruto y lo recuerdo bien de mis tiempos en monoplazas junior”.

Sin embargo, el evento en territorio neerlandés sumará una dificultad añadida al programarse por primera vez bajo la modalidad Sprint. Este formato concede únicamente una sesión de entrenamientos libres el día viernes antes de afrontar la clasificación de la carrera corta.

Consciente de los márgenes reducidos para trabajar en la puesta a punto, el argentino concluyó: “Será interesante ver cómo es un fin de semana de Sprint y necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar un ritmo y empujar al máximo desde el principio mientras buscamos volver al top 10”.

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