La fuerte confesión de Franco Colapinto sobre Alpine antes de volver a correr en la Fórmula 1: "Un poco..."

Cómo encarará Colapinto el Gran Premio de Países Bajos con formato Sprint

De cara al fin de semana de carrera en Zandvoort, el trazado representa un escenario conocido para el argentino por sus antecedentes en categorías de formación: “Todavía queda un largo camino por recorrer, así que necesitamos empezar con buen pie en Zandvoort este fin de semana. El circuito es uno que realmente disfruto y lo recuerdo bien de mis tiempos en monoplazas junior”.

Sin embargo, el evento en territorio neerlandés sumará una dificultad añadida al programarse por primera vez bajo la modalidad Sprint. Este formato concede únicamente una sesión de entrenamientos libres el día viernes antes de afrontar la clasificación de la carrera corta.

Consciente de los márgenes reducidos para trabajar en la puesta a punto, el argentino concluyó: “Será interesante ver cómo es un fin de semana de Sprint y necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar un ritmo y empujar al máximo desde el principio mientras buscamos volver al top 10”.