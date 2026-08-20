Buenas noticias para River: los tres jugadores clave que recupera Coudet para la revancha ante Independiente Santa Fe

Cómo resolvió Coudet la falta de laterales en el partido de ida

La confirmación de estos regresos adquiere una relevancia central al repasar las urgencias con las que el elenco de Núñez afrontó el duelo en El Campín. Ante la imposibilidad de utilizar a sus laterales titulares y al no tener inscriptos en la lista de buena fe continental a Francisco Ortega ni a Giovanni González, el director técnico debió armar una defensa inédita compuesta íntegramente por marcadores centrales.

En ese esquema de emergencia, Lucas Martínez Quarta debió adaptarse a la función de lateral derecho, mientras que el juvenil Facundo González ocupó el carril izquierdo. La ausencia de variantes naturales obligó a replantear el funcionamiento colectivo en un escenario exigente por los 2.600 metros de altitud.

De qué lesiones se recuperaron Montiel, Acuña y Driussi

Cada uno de los tres futbolistas transitó procesos de rehabilitación específicos durante las últimas semanas:

Gonzalo Montiel: sufrió una distensión en el aductor izquierdo durante el triunfo ante Argentinos Juniors, juego en el que además había quebrado una sequía colectiva de 399 minutos sin convertir en torneos de AFA.

Marcos Acuña: padeció un desgarro en el isquiotibial derecho en el cruce frente a Gimnasia en La Plata, del cual cumplirá tres semanas de evolución.

Sebastián Driussi: superó más de un mes de recuperación tras desgarrarse el músculo sóleo, una reaparición determinante para potenciar el volumen ofensivo de la plantilla.

De esta manera, la definición de la serie internacional presentará una fisonomía muy distinta para River. De la improvisación obligada en Bogotá, el Millonario pasará a contar con una estructura consolidada para buscar el pasaje a los cuartos de final ante su público.