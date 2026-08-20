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Buenas noticias para River: los tres jugadores clave que recupera Coudet para la revancha ante Independiente Santa Fe

Tras el valioso empate sin goles en la altura de Bogotá, el entrenador confirmó que tendrá plantel completo para el cruce decisivo.

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Buenas noticias para River: los tres jugadores clave que recupera Coudet para la revancha ante Independiente Santa Fe

River Plate concluyó su travesía en la altura de Bogotá con un valioso empate 0-0 ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El resultado dejó la eliminatoria completamente abierta para resolverse en Buenos Aires y, sobre todo, trajo alivio al cuerpo técnico que encabeza Eduardo Coudet. El entrenador ya sabe que para el partido de vuelta contará con tres futbolistas fundamentales que se perdieron el viaje a Colombia.

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Se trata de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, tres piezas indiscutibles en la alineación titular que por distintas complicaciones físicas no estuvieron presentes en el primer chico. Las reincorporaciones prometen devolverle al equipo su fisonomía habitual en un momento crucial de la temporada.

Cuándo podrán sumar minutos los tres futbolistas recuperados

El panorama médico es sumamente favorable de cara al calendario inmediato. Marcos Acuña y Sebastián Driussi ya recibieron el alta médica tras superar sus respectivas lesiones musculares y están en condiciones de sumar rodaje este fin de semana ante Vélez Sarsfield por el Torneo Clausura, con el objetivo de llegar con ritmo competitivo al plano continental.

Por su parte, Gonzalo Montiel apunta su rehabilitación de manera directa al compromiso revancha del próximo miércoles 26 de agosto en el Estadio Monumental. El propio Coudet confirmó la novedad al término del encuentro disputado en Bogotá: “Para la vuelta creo que Montiel, Acuña y Driussi estarán”.

Cómo resolvió Coudet la falta de laterales en el partido de ida

La confirmación de estos regresos adquiere una relevancia central al repasar las urgencias con las que el elenco de Núñez afrontó el duelo en El Campín. Ante la imposibilidad de utilizar a sus laterales titulares y al no tener inscriptos en la lista de buena fe continental a Francisco Ortega ni a Giovanni González, el director técnico debió armar una defensa inédita compuesta íntegramente por marcadores centrales.

En ese esquema de emergencia, Lucas Martínez Quarta debió adaptarse a la función de lateral derecho, mientras que el juvenil Facundo González ocupó el carril izquierdo. La ausencia de variantes naturales obligó a replantear el funcionamiento colectivo en un escenario exigente por los 2.600 metros de altitud.

De qué lesiones se recuperaron Montiel, Acuña y Driussi

Cada uno de los tres futbolistas transitó procesos de rehabilitación específicos durante las últimas semanas:

  • Gonzalo Montiel: sufrió una distensión en el aductor izquierdo durante el triunfo ante Argentinos Juniors, juego en el que además había quebrado una sequía colectiva de 399 minutos sin convertir en torneos de AFA.

  • Marcos Acuña: padeció un desgarro en el isquiotibial derecho en el cruce frente a Gimnasia en La Plata, del cual cumplirá tres semanas de evolución.

  • Sebastián Driussi: superó más de un mes de recuperación tras desgarrarse el músculo sóleo, una reaparición determinante para potenciar el volumen ofensivo de la plantilla.

De esta manera, la definición de la serie internacional presentará una fisonomía muy distinta para River. De la improvisación obligada en Bogotá, el Millonario pasará a contar con una estructura consolidada para buscar el pasaje a los cuartos de final ante su público.

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