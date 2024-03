Scaloni reveló a que jugador le gustaría darle una oportunidad y los cambios que analiza para la Selección Argentina

Además, el entrenador originario de Pujato expresó su deseo de que Walter Benítez tenga la oportunidad de debutar en el arco de la Selección Argentina. Benítez ha sido convocado en múltiples ocasiones y actualmente atraviesa un excelente momento en el PSV Eindhoven. "No tengo todavía decidido si Walter (Benítez) empieza del inicio o después, pero me gustaría darle la oportunidad. Pero todavía no les dije el equipo a ellos y la idea es hacer unos cambios", aseguró Scaloni.

Además del posible cambio en el arco, se espera el regreso de Nicolás Otamendi a la defensa central, lo que lo llevaría a alcanzar una destacada marca en la historia del combinado nacional, colocándose entre los cinco jugadores con más presencias. Por otro lado, en el lateral derecho se espera la presencia de Nahuel Molina, mientras que en el centro del campo se anticipa el retorno de Alexis Mac Allister. Finalmente, Julián Álvarez intentará romper su racha negativa de goles, que se extiende desde la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

Cuándo juega Argentina vs. Costa Rica: a qué hora y cómo verlo

La Selección Argentina se enfrentará ante Costa Rica, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, en el marco de un duelo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. El elenco dirigido por Lionel Scaloni tendrá su segunda presentación en Estados Unidos, tras derrotar por 3-0 a El Salvador.

El partido entre Argentina y Costa Rica se disputará el próximo martes 26 de marzo a las 23:50 (hora argentina), en el United Airlines Field de Los Ángeles.

El encuentro se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports: