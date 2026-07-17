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"La postura del club es...": el contundente mensaje del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

En la previa de la final del Mundial, la dirigencia del club español ratificó su postura sobre el delantero argentino ante el pese al pedido del jugador y los millones ofertados por el Barcelona.

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Foto: Reuters 

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El mercado de pases del fútbol europeo arde en paralelo a la definición de la cita máxima de la FIFA. En la previa de la final del Mundial, el Atlético de Madrid lanzó un contundente mensaje sobre el futuro de Julián Álvarez. La institución dueña de su pase dejó en claro que no piensa desprenderse del atacante cordobés, a pesar de la presión ejercida por el propio futbolista y de las propuestas millonarias que llegaron a las oficinas de Madrid. El CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, fue el encargado de salir públicamente a fijar la estricta postura institucional.

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La determinación de la entidad colchonera busca cerrar de manera definitiva las especulaciones que envuelven al atacante de la Albiceleste. Gil Marín reafirmó la decisión del club expresando: “Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça”. El directivo se mostró sumamente firme con respecto a la continuidad del ex-River en el plantel y añadió de forma categórica: “Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”.

Las declaraciones del director ejecutivo sirvieron además para responderle de manera directa al Barcelona. El directivo también le respondió públicamente a Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien había deslizado que la oferta por el argentino no era ilimitada. Frente a esto, Gil Marín sentenció: “Escuché unas palabras del presidente en las que decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita, no queremos transferirlo”.

Qué ofertas rechazó el Atlético de Madrid por Julián Álvarez

La institución de la capital española desestimó propuestas formalizadas por los dos clubes más poderosos de La Liga para retener al delantero.

La cúpula dirigencial del conjunto rojiblanco demostró que la continuidad del argentino no se negocia por ninguna cifra económica. La institución española ratificó su postura antes de la final y desestimó la propuesta del Barcelona, pese al pedido público del delantero argentino. Para argumentar la firmeza del club, Gil Marín avisó que no aceptan la oferta de 100 millones de euros, ni aceptarán una por 150 ni una de 200 millones. Asimismo, el Atlético de Madrid no solo desestimó la propuesta del Barcelona, sino que también rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez, cerrándole la puerta a los dos gigantes ibéricos.

Por qué Julián Álvarez pidió irse del Atlético de Madrid

El atacante de la Selección argentina manifestó de forma abierta su deseo de cambiar de aire para concretar metas personales de su carrera profesional.

El futuro de Julián Álvarez se volvió tema central después del triunfo de la Selección argentina ante Austria por 2 a 0 en la fase de grupos del Mundial 2026. En la zona mixta tras aquel partido, el delantero fue directo sobre su deseo de cambiar de club. “Hablé con gente del club y creo lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, manifestó Julián Álvarez en declaraciones periodísticas. El ex-River reconoció que no era el momento ideal para hablar de su futuro en medio del certamen, pero no quiso esquivar el tema ante la prensa: “Creo que no es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta”, concluyó el atacante antes de enfocarse en el tramo definitivo de la Copa del Mundo.

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