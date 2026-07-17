"La postura del club es...": el contundente mensaje del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

La cúpula dirigencial del conjunto rojiblanco demostró que la continuidad del argentino no se negocia por ninguna cifra económica. La institución española ratificó su postura antes de la final y desestimó la propuesta del Barcelona, pese al pedido público del delantero argentino. Para argumentar la firmeza del club, Gil Marín avisó que no aceptan la oferta de 100 millones de euros, ni aceptarán una por 150 ni una de 200 millones. Asimismo, el Atlético de Madrid no solo desestimó la propuesta del Barcelona, sino que también rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez, cerrándole la puerta a los dos gigantes ibéricos.

Por qué Julián Álvarez pidió irse del Atlético de Madrid

El atacante de la Selección argentina manifestó de forma abierta su deseo de cambiar de aire para concretar metas personales de su carrera profesional.

El futuro de Julián Álvarez se volvió tema central después del triunfo de la Selección argentina ante Austria por 2 a 0 en la fase de grupos del Mundial 2026. En la zona mixta tras aquel partido, el delantero fue directo sobre su deseo de cambiar de club. “Hablé con gente del club y creo lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, manifestó Julián Álvarez en declaraciones periodísticas. El ex-River reconoció que no era el momento ideal para hablar de su futuro en medio del certamen, pero no quiso esquivar el tema ante la prensa: “Creo que no es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta”, concluyó el atacante antes de enfocarse en el tramo definitivo de la Copa del Mundo.