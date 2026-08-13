Quién es el boxeador que murió tras sufrir una lesión cerebral irreversible hace once años

El pugilista puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años. (Foto: X @porktendencia)

El puertorriqueño manifestó molestias durante el combate y llegó a señalar que se sentía mareado. Sin embargo, la pelea continuó. Después del noveno round, su esquina le retiró los guantes y Colón fue descalificado. Poco después, ya fuera del ring, comenzó a vomitar y perdió el conocimiento.

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos detectaron un hematoma subdural y debieron someterlo a una cirugía de emergencia. La lesión cerebral cambió su vida para siempre.

Colón permaneció 221 días en coma y posteriormente necesitó asistencia permanente y un prolongado proceso de rehabilitación. Durante años, su familia compartió algunos de sus avances y mantuvo activa su historia dentro de la comunidad del boxeo.

Era una de las grandes promesas del boxeo

Antes de aquella pelea, Colón había construido una carrera que generaba enormes expectativas. Nacido el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida, y criado desde pequeño en Puerto Rico, desarrolló una destacada trayectoria amateur antes de convertirse en profesional.

Ganó cinco campeonatos nacionales como amateur y obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil. Luego dio el salto al profesionalismo y consiguió 16 victorias consecutivas antes de su última presentación. Su carrera quedó abruptamente interrumpida cuando tenía apenas 23 años.

Durante la década posterior al combate, su madre, Nieves Colón, y el resto de su familia estuvieron a su lado durante el tratamiento y la rehabilitación. Su historia adquirió repercusión internacional.

La demanda de la familia de Prichard Colón tras la pelea

En 2017, los padres del boxeador iniciaron una demanda por más de 50 millones de dólares contra el médico que estuvo junto al ring y los promotores involucrados en el evento. En la presentación judicial sostuvieron que existieron fallas relacionadas con la atención que recibió el deportista.

El caso se convirtió en un símbolo de los reclamos por mayores medidas de seguridad para los boxeadores. En junio de 2021, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) distinguió a Colón como campeón mundial honorario, en reconocimiento a su lucha y a la historia que conmovió al deporte.

Prichard Colón; boxeador. (Foto: X @sagfutbol)

Tras conocerse su fallecimiento este jueves 13 de agosto, diferentes organismos y figuras vinculadas al boxeo comenzaron a despedirlo. La Organización Mundial de Boxeo también recordó al puertorriqueño y destacó el acompañamiento de su familia durante todos estos años.