En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boxeo
Lesión
Dolor

Quién es el boxeador que murió tras sufrir una lesión cerebral irreversible hace once años

El pugilista puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años, más de una década después de sufrir graves golpes durante una pelea contra Terrel Williams. Había permanecido 221 días en coma.

Banner Seguinos en google DESK
Murió Prichard Colón

Murió Prichard Colón, el boxeador de 33 años. (Foto: X @AlcanceDiario)

El boxeo mundial está de luto por la muerte de Prichard Colón, el ex pugilista puertorriqueño que falleció este jueves a los 33 años, más de una década después de sufrir una gravísima lesión cerebral durante una pelea que marcó para siempre su vida y su carrera. La noticia fue confirmada por su padre, Richard Colón, a través de las redes sociales.

Leé también Cuti Romero jugará en el Atlético de Madrid: cuánto pagará el equipo de Simeone
Cuti Romero jugará en el Atlético de Madrid. (Foto: captura)

Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, expresó su padre en Facebook. Además, agradeció el acompañamiento y las oraciones que recibió la familia durante los últimos años.

Colón había sido considerado una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño hasta que el 17 de octubre de 2015 sufrió una lesión cerebral durante su combate contra el estadounidense Terrel Williams, en Fairfax, Virginia. Tenía apenas 23 años y llegaba invicto después de ganar sus primeras 16 peleas como profesional.

El combate contra Williams se convirtió en uno de los episodios más dramáticos del boxeo de los últimos años. Durante la pelea, Colón recibió reiterados impactos en la parte posterior de la cabeza, una zona en la que los golpes están prohibidos.

El pugilista puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años. (Foto: X @porktendencia)

El pugilista puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años. (Foto: X @porktendencia)

El puertorriqueño manifestó molestias durante el combate y llegó a señalar que se sentía mareado. Sin embargo, la pelea continuó. Después del noveno round, su esquina le retiró los guantes y Colón fue descalificado. Poco después, ya fuera del ring, comenzó a vomitar y perdió el conocimiento.

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos detectaron un hematoma subdural y debieron someterlo a una cirugía de emergencia. La lesión cerebral cambió su vida para siempre.

Colón permaneció 221 días en coma y posteriormente necesitó asistencia permanente y un prolongado proceso de rehabilitación. Durante años, su familia compartió algunos de sus avances y mantuvo activa su historia dentro de la comunidad del boxeo.

Era una de las grandes promesas del boxeo

Antes de aquella pelea, Colón había construido una carrera que generaba enormes expectativas. Nacido el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida, y criado desde pequeño en Puerto Rico, desarrolló una destacada trayectoria amateur antes de convertirse en profesional.

Ganó cinco campeonatos nacionales como amateur y obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil. Luego dio el salto al profesionalismo y consiguió 16 victorias consecutivas antes de su última presentación. Su carrera quedó abruptamente interrumpida cuando tenía apenas 23 años.

Durante la década posterior al combate, su madre, Nieves Colón, y el resto de su familia estuvieron a su lado durante el tratamiento y la rehabilitación. Su historia adquirió repercusión internacional.

La demanda de la familia de Prichard Colón tras la pelea

En 2017, los padres del boxeador iniciaron una demanda por más de 50 millones de dólares contra el médico que estuvo junto al ring y los promotores involucrados en el evento. En la presentación judicial sostuvieron que existieron fallas relacionadas con la atención que recibió el deportista.

El caso se convirtió en un símbolo de los reclamos por mayores medidas de seguridad para los boxeadores. En junio de 2021, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) distinguió a Colón como campeón mundial honorario, en reconocimiento a su lucha y a la historia que conmovió al deporte.

Prichard Colón; boxeador. (Foto: X @sagfutbol)

Prichard Colón; boxeador. (Foto: X @sagfutbol)

Tras conocerse su fallecimiento este jueves 13 de agosto, diferentes organismos y figuras vinculadas al boxeo comenzaron a despedirlo. La Organización Mundial de Boxeo también recordó al puertorriqueño y destacó el acompañamiento de su familia durante todos estos años.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boxeo Lesión
Notas relacionadas
Se cruzaron a Lionel Scaloni de vacaciones y tuvieron un gesto "bien argentino" que se volvió viral
Incautaron más de 86 kilos de marihuana en un micro vinculado a un equipo grande de Brasil
Encontraron con vida al futbolista de Deportivo Pereira que estaba desaparecido

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar