Alerta en la Selección Argentina: qué jugador se tiene que cuidar de la amarilla para estar en una posible semifinal

Cabe resaltar que, según el reglamento, a partir de los dieciseisavos hasta los cuartos de final, si uno de los jugadores acumula dos amonestaciones en partidos diferentes, será suspendido para el próximo encuentro. Es decir, que si un futbolista recibió una tarjeta amarilla en la primera fase de los playoffs y recibe otra en los cuartos de final, se perdería automáticamente el duelo de semifinales. Esta regla busca regular la intensidad de los cortes tácticos y las protestas en el campo de juego durante las instancias más calientes de la Copa del Mundo.

Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en el Mundial

El tribunal de disciplina del organismo internacional estipula momentos específicos del calendario para borrar los registros acumulados y evitar que los mejores jugadores se pierdan el partido definitivo.

Este registro de amonestaciones se limpia dos veces a lo largo del torneo: la primera al finalizar la fase de grupos y la segunda al terminar los cuartos de final. Es por eso que Gonzalo Montiel y varios jugadores de otros seleccionados deberán ser sumamente precavidos en los cruces de este fin de semana en caso de clasificarse entre los cuatro mejores, ya que un corte a destiempo o una sanción evitable los dejará al margen de la antesala de la gran final del mundo.