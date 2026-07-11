En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Alerta en la Selección Argentina: qué jugador se tiene que cuidar de la amarilla para estar en una posible semifinal

Un futbolista clave de la Albiceleste arrastra una amonestación y, en caso de recibir otra tarjeta frente a Suiza, quedará suspendido para la próxima instancia.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

La planificación de la Selección Argentina de cara al cruce eliminatorio de este fin de semana no solo se concentra en los movimientos tácticos sobre el césped, sino también en el riguroso plano reglamentario que impone la FIFA. La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza este sábado a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y uno de los futbolistas que deberá cuidarse de recibir una amarilla es Gonzalo Montiel. El defensor se encuentra condicionado disciplinariamente, por lo que una nueva amonestación comprometería de forma directa su participación en el cierre del certamen ecuménico.

Leé también Cómo juega Suiza: la radiografía táctica del rival de la Selección Argentina en cuartos
Foto: Reuters 

A la espera de saber si será de la partida desde el inicio o si ocupará un lugar en el banco de relevos, la situación de Cachete es mirada de cerca por el cuerpo técnico. El lateral derecho de River, que ante Egipto ingresó por Nahuel Molina y le dio el pase a Lionel Messi en el gol del empate, acumula una amonestación desde el choque de la Albiceleste frente a Cabo Verde en dieciseisavos de final. En aquella oportunidad, el defensor surgido de la cantera millonaria vio la cartulina amarilla durante el desarrollo del segundo tiempo del tiempo suplementario, arrastrando ese apercibimiento hasta la víspera del choque ante el conjunto helvético.

Puertas adentro del campamento nacional, el foco principal se mantiene firme en resolver los noventa minutos o el tiempo extra frente al cerrojo suizo, entendiendo que no hay margen para especulaciones de ningún tipo. Ante esta situación, si bien la prioridad absoluta del equipo comandado por Lionel Scaloni será avanzar a la semifinal (instancia en la que podría medirse ante el ganador del cruce entre Noruega e Inglaterra) y ninguno de los jugadores pondrá otro objetivo por delante de la clasificación, lo cierto es que el jugador de 28 años es consciente de su situación y sabe que en caso de recibir otra tarjeta amarilla se perderá una posible semifinal.

Qué dice el reglamento de la FIFA sobre la acumulación de tarjetas amarillas en el Mundial 2026

La normativa de la máxima entidad del fútbol mundial establece pautas estrictas para la suspensión de futbolistas durante el desarrollo de las llaves eliminatorias directas.

Cabe resaltar que, según el reglamento, a partir de los dieciseisavos hasta los cuartos de final, si uno de los jugadores acumula dos amonestaciones en partidos diferentes, será suspendido para el próximo encuentro. Es decir, que si un futbolista recibió una tarjeta amarilla en la primera fase de los playoffs y recibe otra en los cuartos de final, se perdería automáticamente el duelo de semifinales. Esta regla busca regular la intensidad de los cortes tácticos y las protestas en el campo de juego durante las instancias más calientes de la Copa del Mundo.

Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en el Mundial

El tribunal de disciplina del organismo internacional estipula momentos específicos del calendario para borrar los registros acumulados y evitar que los mejores jugadores se pierdan el partido definitivo.

Este registro de amonestaciones se limpia dos veces a lo largo del torneo: la primera al finalizar la fase de grupos y la segunda al terminar los cuartos de final. Es por eso que Gonzalo Montiel y varios jugadores de otros seleccionados deberán ser sumamente precavidos en los cruces de este fin de semana en caso de clasificarse entre los cuatro mejores, ya que un corte a destiempo o una sanción evitable los dejará al margen de la antesala de la gran final del mundo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
El inesperado análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina: las virtures de Suiza que preocupan
Las mujeres de la Selección Argentina no tuvieron piedad con Mbappé y lo liquidaron: "El robo del siglo"
La emoción de Scaloni por el video del nene que arengó a la Selección y a Messi: "Jugamos para ver esas cosas"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar