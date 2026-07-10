El inesperado análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina: las virtures de Suiza que preocupan

El búnker del vigente campeón del mundo se encuentra en plena etapa de planificación táctica para afrontar uno de los compromisos más exigentes del certamen ecuménico. En vísperas de los cuartos de final del sábado en Kansas City, Walter Samuel fue la voz del cuerpo técnico de la Selección Argentina para analizar al próximo rival en el Mundial. El exdefensor, pieza fundamental en el equipo de trabajo liderado por Lionel Scaloni, destacó las virtudes de Suiza y dejó en claro que internamente esperan un partido sumamente exigente ante un contrincante que llega con argumentos futbolísticos sólidos para competir de igual a igual.