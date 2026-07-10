El inesperado análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina: las virtures de Suiza que preocupan

Cuál es la ilusión que mantiene la Selección Argentina puertas adentro según Walter Samuel

A pesar de la prudencia que caracteriza a cada una de las declaraciones del cuerpo técnico de Scaloni, la ambición interna se mantiene intacta en esta etapa decisiva del certamen.

Samuel no ocultó los deseos que movilizan a la delegación nacional en territorio norteamericano. Con la Argentina ya consolidada entre los ocho mejores equipos del torneo, el exzaguero reconoció abiertamente el sueño colectivo de poder alcanzar el compromiso definitivo. “Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos un rival muy duro como Suiza y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de poder cumplir y llegar a la final, que sería algo increíble. Y después te la jugás…”, expresó con total sinceridad sobre las metas del plantel.