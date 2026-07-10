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El inesperado análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina: las virtures de Suiza que preocupan

Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, analizó las fortalezas del conjunto helvético de cara al cruce en Kansas City y reveló el gran objetivo que mantiene la Selección Argentina.

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Foto: Reuters

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El búnker del vigente campeón del mundo se encuentra en plena etapa de planificación táctica para afrontar uno de los compromisos más exigentes del certamen ecuménico. En vísperas de los cuartos de final del sábado en Kansas City, Walter Samuel fue la voz del cuerpo técnico de la Selección Argentina para analizar al próximo rival en el Mundial. El exdefensor, pieza fundamental en el equipo de trabajo liderado por Lionel Scaloni, destacó las virtudes de Suiza y dejó en claro que internamente esperan un partido sumamente exigente ante un contrincante que llega con argumentos futbolísticos sólidos para competir de igual a igual.

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Foto: Getty Images

La mirada del cuerpo técnico albiceleste esquiva los sesgos comunes y revaloriza la fisonomía técnica que posee el combinado europeo en todas sus líneas. “Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji… tienen gente desde abajo que puede jugar bien y son muy tranquilos con la pelota, son organizados”, explicó Samuel al referirse a las principales características del conjunto helvético. Desde el cuerpo técnico argentino remarcan que Suiza no es solamente una escuadra basada en la fortaleza física o en el orden defensivo, sino una selección que tiene futbolistas capaces de manejar con criterio los tiempos del partido y salir jugando desde el fondo de la cancha.

Por este motivo, el colaborador de Scaloni destacó la enorme importancia que reviste analizar minuciosamente a los helvéticos, aunque aclaró de inmediato que bajo ningún punto de vista se debe perder el foco en las herramientas propias que caracterizan al vigente campeón del planeta. “Miramos al rival pero también pensamos en el juego nuestro”, agregó el integrante del cuerpo técnico, una frase que resume a la perfección la postura de Argentina para el duelo de este fin de semana: máximo respeto por el adversario de turno, pero una confianza inquebrantable en una identidad de juego que la llevó a lo más alto a nivel internacional.

Cuál es la ilusión que mantiene la Selección Argentina puertas adentro según Walter Samuel

A pesar de la prudencia que caracteriza a cada una de las declaraciones del cuerpo técnico de Scaloni, la ambición interna se mantiene intacta en esta etapa decisiva del certamen.

Samuel no ocultó los deseos que movilizan a la delegación nacional en territorio norteamericano. Con la Argentina ya consolidada entre los ocho mejores equipos del torneo, el exzaguero reconoció abiertamente el sueño colectivo de poder alcanzar el compromiso definitivo. “Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos un rival muy duro como Suiza y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de poder cumplir y llegar a la final, que sería algo increíble. Y después te la jugás…”, expresó con total sinceridad sobre las metas del plantel.

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