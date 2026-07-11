La emoción de Scaloni por el video del nene que arengó a la Selección y a Messi: "Jugamos para ver esas cosas"

"Jugamos para ver esas cosas"

Scaloni explicó que ese tipo de situaciones representan el verdadero sentido de su trabajo al frente de la Selección. "Al final, nosotros, la Selección, el entrenador, el jugador, jugamos al fútbol para eso, para ver esas cosas. No se juega para ganar, simplemente", afirmó.

El técnico campeón del mundo sostuvo que la mayor satisfacción es comprobar cómo el equipo despierta ilusión y orgullo en los más chicos. "Si sale del corazón, porque todo sale del corazón, es increíble que un chico de esa edad diga eso, se salga del protocolo, que no lo tenga en cuenta, y todo el mundo después termine gritando 'Argentina, Argentina'", agregó.

El lado más humano del entrenador de la Selección

Las palabras de Scaloni volvieron a reflejar el perfil que lo caracteriza desde que asumió al frente de la Selección argentina: un entrenador que suele poner el foco en los valores, la identificación con el equipo y el impacto que el fútbol genera en millones de personas, especialmente entre los niños.

A horas de un nuevo desafío en el Mundial 2026, el DT dejó en claro que, más allá de los resultados deportivos, lo que más lo moviliza es ver cómo la Selección logra emocionar e inspirar a nuevas generaciones de argentinos.