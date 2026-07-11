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Acto 9 de Julio

La emoción de Scaloni por el video del nene que arengó a la Selección y a Messi: "Jugamos para ver esas cosas"

El entrenador contó en conferencia de prensa cómo lo conmovió el mensaje de un chico que rompió el protocolo en una ceremonia por el Día de la Independencia.

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La emoción de Scaloni por el video del nene que arengó a la Selección. (Foto: Reuters)

La emoción de Scaloni por el video del nene que arengó a la Selección. (Foto: Reuters)

En la previa del partido entre la Selección argentina y Suiza, Lionel Scaloni protagonizó uno de los momentos más emotivos de la conferencia de prensa. Contó cómo lo emocionó la historia de un niño que rompió el protocolo durante un acto escolar por el 9 de Julio para alentar a la Albiceleste y a Lionel Messi.

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El entrenador fue consultado sobre cómo le gustaría que fuera recordado cuando ya no esté al frente del seleccionado y respondió con una anécdota que, según reconoció, lo conmovió profundamente.

Durante la conferencia, Scaloni relató que recibió un video de un alumno que, en medio de un acto por el Día de la Independencia, decidió dejar de lado el protocolo y lanzó una arenga a favor de la Selección argentina. "No sé si vieron, me llegó un mensaje o un video de un chico que ayer, 9 de julio, dijo: '¡Viva La Plata, viva, viva! ¡Vamos Argentina!'. Y a mí eso me emocionó", contó el DT.

El entrenador destacó la naturalidad del gesto y aseguró que lo más valioso fue que surgiera de manera espontánea. "No sé cuántos años puede tener el chico, ocho, nueve o diez años. Y si le salió de adentro, es increíble", expresó.

"Jugamos para ver esas cosas"

Scaloni explicó que ese tipo de situaciones representan el verdadero sentido de su trabajo al frente de la Selección. "Al final, nosotros, la Selección, el entrenador, el jugador, jugamos al fútbol para eso, para ver esas cosas. No se juega para ganar, simplemente", afirmó.

El técnico campeón del mundo sostuvo que la mayor satisfacción es comprobar cómo el equipo despierta ilusión y orgullo en los más chicos. "Si sale del corazón, porque todo sale del corazón, es increíble que un chico de esa edad diga eso, se salga del protocolo, que no lo tenga en cuenta, y todo el mundo después termine gritando 'Argentina, Argentina'", agregó.

El lado más humano del entrenador de la Selección

Las palabras de Scaloni volvieron a reflejar el perfil que lo caracteriza desde que asumió al frente de la Selección argentina: un entrenador que suele poner el foco en los valores, la identificación con el equipo y el impacto que el fútbol genera en millones de personas, especialmente entre los niños.

A horas de un nuevo desafío en el Mundial 2026, el DT dejó en claro que, más allá de los resultados deportivos, lo que más lo moviliza es ver cómo la Selección logra emocionar e inspirar a nuevas generaciones de argentinos.

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