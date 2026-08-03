Sorpresa en la Copa Sudamericana: el presidente de Deportivo Recoleta explicó por qué le dará 20.000 entradas a Boca

"¿Cómo no darle a Boca esa cantidad de localidades sabiendo que Recoleta es un equipo que tiene máximo 2.000 personas por partido?", argumentó Vidal. En esa misma línea, remarcó la búsqueda de un marco acorde al certamen: "Creemos que, más allá de lo deportivo, de la localía, de sacar ventaja, hay que jugar en el mejor escenario con público. Odiamos los estadios vacíos. No importa que seamos visitantes en nuestro propio país, la idea es facilitarles todas las comodidades".

Por qué la serie ante Boca es histórica para el club paraguayo

Esta participación continental marca un hito inédito para la institución, tal como lo enfatizó su propio presidente: "El posicionamiento del nombre de nuestro club y la historia de que no sabemos cuándo podremos enfrentar a un grande del continente en un torneo internacional, que en 95 años es la primera vez".

El dirigente recordó además los antecedentes recientes del equipo en la presente edición de la competencia: "Ya lo hicimos con Santos, ya lo hicimos con otro campeón de América como San Lorenzo, y ahora la frutilla del postre sería poder jugar con Boca".

Quién es Luis Vidal, el presidente que llegó a jugar un partido oficial a los 51 años

El nombre del titular de Deportivo Recoleta cobró relevancia internacional en noviembre del año pasado por un hecho sumamente curioso. A los 91 minutos del empate 0-0 ante Nacional, Vidal ingresó al campo de juego y se convirtió en el futbolista más longevo en disputar un partido de la Primera División de Paraguay, registrando 51 años, 11 meses y 20 días.

Incluso, el entrenador del plantel profesional, Jorge González Frutos, confesó que intentó convencer al dirigente de repetir la experiencia en el plano sudamericano. "Soy yo el que le quiere obligar a que juegue. Le dije: 'Presi, pero para la Conmebol u otro torneo igual usted no está inhabilitado ahí'", reveló el DT.

Pese a la insistencia del cuerpo técnico, la presencia del dirigente dentro de la cancha en la serie ante Boca está supeditada a un contexto muy específico. Aunque se encuentra inscripto en la lista oficial de la Copa Sudamericana, el mandatario le pidió al entrenador sumar minutos únicamente en un caso extremo: solo ingresará al campo de juego si el equipo ya se encuentra clasificado a la siguiente ronda.