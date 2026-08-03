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Sorpresa en la Copa Sudamericana: el presidente de Deportivo Recoleta explicó por qué le dará 20.000 entradas a Boca

Luis Vidal, mandamás del modesto club paraguayo, explicó por qué le dará 20.000 entradas a la hinchada de Boca. El insólito antecedente del dirigente.

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Luis Vidal

Luis Vidal, el presidente de Deportivo Recoleta.

La serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta ya comenzó a jugarse en los micrófonos. Luis Vidal, presidente del modesto equipo paraguayo, se refirió al histórico cruce internacional cuyo choque de ida se disputará el próximo martes 11 de agosto a las 19.00 en Buenos Aires, mientras que la revancha se definirá una semana más tarde en Asunción.

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Para la institución guaraní, medir fuerzas contra el Xeneize representa un hito absoluto: "Jugar contra Boca para nosotros es como tocar el cielo con las manos, jugar con el más grande seguramente en títulos internacionales en Sudamérica", vaticinó el máximo dirigente del club en diálogo con Olé.

Por qué Deportivo Recoleta le otorgará 20.000 localidades a los hinchas de Boca en Paraguay

El recinto habitual donde Recoleta ejerce su localía en la Copa de Primera es el Estadio Roque Battilana, con capacidad para apenas 6.000 espectadores. Debido a que no cumple con las exigencias mínimas establecidas por Conmebol para certámenes internacionales, el equipo traslada su localía al Estadio Defensores del Chaco.

Aprovechando el masivo poder de convocatoria del conjunto argentino, la dirigencia decidió implementar una estrategia comercial: en lugar de entregar las 2.000 entradas mínimas reglamentarias, pondrá a la venta 20.000 localidades para el público xeneize.

"¿Cómo no darle a Boca esa cantidad de localidades sabiendo que Recoleta es un equipo que tiene máximo 2.000 personas por partido?", argumentó Vidal. En esa misma línea, remarcó la búsqueda de un marco acorde al certamen: "Creemos que, más allá de lo deportivo, de la localía, de sacar ventaja, hay que jugar en el mejor escenario con público. Odiamos los estadios vacíos. No importa que seamos visitantes en nuestro propio país, la idea es facilitarles todas las comodidades".

Por qué la serie ante Boca es histórica para el club paraguayo

Esta participación continental marca un hito inédito para la institución, tal como lo enfatizó su propio presidente: "El posicionamiento del nombre de nuestro club y la historia de que no sabemos cuándo podremos enfrentar a un grande del continente en un torneo internacional, que en 95 años es la primera vez".

El dirigente recordó además los antecedentes recientes del equipo en la presente edición de la competencia: "Ya lo hicimos con Santos, ya lo hicimos con otro campeón de América como San Lorenzo, y ahora la frutilla del postre sería poder jugar con Boca".

Quién es Luis Vidal, el presidente que llegó a jugar un partido oficial a los 51 años

El nombre del titular de Deportivo Recoleta cobró relevancia internacional en noviembre del año pasado por un hecho sumamente curioso. A los 91 minutos del empate 0-0 ante Nacional, Vidal ingresó al campo de juego y se convirtió en el futbolista más longevo en disputar un partido de la Primera División de Paraguay, registrando 51 años, 11 meses y 20 días.

Incluso, el entrenador del plantel profesional, Jorge González Frutos, confesó que intentó convencer al dirigente de repetir la experiencia en el plano sudamericano. "Soy yo el que le quiere obligar a que juegue. Le dije: 'Presi, pero para la Conmebol u otro torneo igual usted no está inhabilitado ahí'", reveló el DT.

Pese a la insistencia del cuerpo técnico, la presencia del dirigente dentro de la cancha en la serie ante Boca está supeditada a un contexto muy específico. Aunque se encuentra inscripto en la lista oficial de la Copa Sudamericana, el mandatario le pidió al entrenador sumar minutos únicamente en un caso extremo: solo ingresará al campo de juego si el equipo ya se encuentra clasificado a la siguiente ronda.

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