El Gobierno aceptaría cambios en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para destrabar su aprobación en el Senado

Sin embargo, también hay otros puntos del proyecto que ponían reparos desde la oposición como las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que autoriza a vender sin límites los territorios alcanzados por incendios para cambios del uso del suelo en proyectos productivos, y a extranjeros y la modificación a la ley de expropiaciones.

La mesa política convocada por Karina Milei se reúne este martes para analizar entre otros temas, cambios al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Foto: Archivo.

En la Casa Rosada trabajaban en la adecuación del texto que llevará Bullrich a la próxima sesión del Senado convocada para este jueves 6 de agosto, en medio de movilizaciones en rechazo a la norma que desde sectores ambientalistas y de la oposición consideran una "extranjerización" y pérdida de soberanía nacional.

La CGT junto a centrales sindicales y partidos políticos de la oposición se sumaron a las protestas convocadas para este jueves frente al Congreso nacional y en distintas provincias del Interior como Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, y hasta Tierra del Fuego.

LA TIERRA ES MUCHO MÁS QUE UNA PROPIEDAD



Detrás de todos los eufemismos que plantea el Gobierno, la mal llamada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" esconde un proyecto de entrega de nuestras tierras y nuestra soberanía.



Su aprobación en el Congreso habilita… pic.twitter.com/KefdITu8vk — CGT (@cgtoficialra) August 3, 2026

Esos sectores denuncian la posibilidad de que recursos naturales básicos como ríos, arroyos, bosques o tierras productivas quemadas por incendios, queden sin límites, en manos de empresas extranjeras y la posibilidad de que el Estado nacional pierda el control de los recursos naturales básicos. Incluso en zonas de fronteras, como sucede con la concentración de tierras en manos privadas en departamentos de Neuquén, por ejemplo Lacar, donde superan el 50% en manos de dos familias extranjeras.

También se sumó al rechazo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha hecho de su militancia activa en redes sociales contra la extranjerización de tierras un motivo más para diferenciarse del gobierno de Javier Milei.

Clima de tensión entre el gobierno y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la previa a la sesión del jueves 6 de agosto en la que el oficialismo intentará sancionar la Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada que busca desregular la venta de tierras a extranjeros.

Este jueves está previsto que se reanude a las 11 el cuarto intermedio al que pasó la sesión del Senado del 16 de julio último, justo cuando debía comenzar a discutirse el proyecto.

La causa de la última postergación, la tercera desde que el proyecto obtuvo dictamen de comisión y quedó habilitado para su discusión en el recinto, fue la falta de votos para aprobar el capítulo que elimina las barreras legales para que ciudadanos o personas jurídicas de otros países puedan adquirir tierras productivas que se impusieron en la denominada Ley de Tierras sancionada en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

La ley, que se encuentra vigente, estableció que no podrán enajenarse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental. A su vez, ninguna persona física o jurídica podrá tener la propiedad de más del 30% del cupo permitido.

El oficialismo pretendía eliminar todo límite a la compra por parte de personas físicas y jurídicas privadas, pero ante la falta de consensos, aceptó cambios en el texto original que serán presentados este martes.

Los cambios que acepta el gobierno y los reclamos de la oposición

Patricia Bullrich anunciaría este martes en conferencia de prensa los cambios al texto original de la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada escrita por el ministro Federico Sturzenegger. Foto: Archivo Senado.

Tras la caída de la sesión del 16 de julio en el Senado por falta de apoyo, Bullrich pidió cuarto intermedio hasta este jueves 6 de agosto. En ese momento, justificó la postergación del debate en las ausencias de varios senadores aliados con los que contaba para avalar la iniciativa.

El debate se había empantanado ante el rechazo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, -creador del proyecto- a que las provincias sean la última instancia que definiría la autorización de la venta y el uso de las tierras. Ese reclamo provincial, fue calificado por Nación como "inconstitucional" por considerar que el territorio es "federal".

Tras una cumbre entre Bullrich y Sturzenegger hace dos semanas en el Senado, el oficialismo busca ahora afinar la letra chica del proyecto que contiene modificaciones a tres leyes y que incluye otros puntos con los que los aliados sí están de acuerdo como los relacionados a la ley de expropiaciones.

Para el caso de empresas con participación de estados extranjeros en su capital, el proyecto establece un sistema de “doble conforme” que requerirá la autorización de la provincia y de Nación.

Queda sujeto a la reglamentación y a la potestad de las provincias definir cuáles serán los organismos públicos que tendrán en sus manos la facultad de dar la luz verde para las operaciones.

Por otro lado, los proyectos del Gobierno impulsan acelerar los desalojos de propiedades alquiladas por falta de pago de los inquilinos, ocupaciones y usurpaciones, modifican los requisitos que debe cumplir el Congreso para llevar a cabo expropiaciones de bienes privados e introducen cambios en varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por una catástrofe, como el caso de tierras rurales, lo que abriría las puertas al ingreso de productores agrícolas extranjeros.

Tras los reclamos de aliados como el PRO, la UCR y bloques federales para que se pongan límites a la extranjerización de tierras y que las provincias tengan más injerencia junto con Nación, el nuevo texto consensuado en el Gobierno -al que tuvo acceso exclusivo A24.com- destaca por tres ejes: