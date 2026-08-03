En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

La llamativa sanción que comparten Franco Colapinto con Kimi Antonelli, el líder de la Fórmula 1

El piloto argentino y el italiano son los únicos que quedaron marcados en un particular registro oficial de la FIA en lo que va del año. Los detalles.

Banner Seguinos en google DESK
La llamativa sanción que comparten Franco Colapinto con Kimi Antonelli, el líder de la Fórmula 1

En medio del receso de la categoría reina, un dato estadístico puso frente a frente a dos de las jóvenes promesas del circuito. Franco Colapinto comparte un registro oficial con Kimi Antonelli, el líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1: son los únicos dos corredores que recibieron puntos de penalización en toda la primera mitad de la temporada 2026.

Leé también Se conoció el verdadero motivo de la separación de Franco Colapinto y Maia Reffico
Se conoció el verdadero motivo de la separación de Franco Colapinto y Maia Reffico

Ambos pilotos registran un solo punto cada uno, en ambos casos por infracciones cometidas bajo bandera amarilla, dentro de un año en el que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) prácticamente redujo al mínimo este tipo de sanciones. Para comprender la magnitud del cambio reglamentario, en toda la temporada 2025 se acumularon 62 puntos de penalización en el paddock, mientras que en lo que va de 2026 apenas se contabilizan dos.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto y a Kimi Antonelli en la temporada 2026

Los dos episodios que derivaron en los apercibimientos de la FIA respondieron a maniobras similares en pista:

  • El caso de Franco Colapinto: ocurrió durante el Gran Premio de Barcelona. Los comisarios deportivos determinaron que el argentino no redujo suficientemente la velocidad dentro de la zona de bandera amarilla provocada por el Aston Martin de Fernando Alonso, que había quedado detenido. Aunque el pilarense reaccionó a la bandera antes de ingresar al sector, no disminuyó su marcha de manera perceptible en la zona delimitada. La sanción consistió en 10 segundos de recargo —que lo hicieron caer del octavo al décimo lugar— más un punto de penalización.

  • El caso de Kimi Antonelli: se dio en la clasificación del Gran Premio de Hungría, tras un trompo de Max Verstappen en la última curva. El italiano levantó el pie del acelerador antes de la zona, pero luego transitó el lugar del incidente a mayor velocidad que en su paso previo. Su castigo fue el retraso de posiciones en la parrilla de salida más un punto de penalización.

Por qué cayeron drásticamente los puntos de penalización en la F1

La marcada disminución en las sanciones no es casual. La FIA modificó sus directrices para esta temporada 2026, otorgando a los comisarios mayor libertad para decidir si corresponde aplicar puntos en la licencia, en lugar de imponer una cantidad fija estipulada para cada tipo de falta.

La medida fue bien recibida por el colectivo de pilotos. "En los últimos años, los puntos de penalización se han otorgado con demasiada generosidad. Eso realmente no nos animaba a atacar o intentar realizar adelantamientos", analizó Oliver Bearman, agregando que "si cometes un error, de todos modos pierdes tiempo en la carrera, pero una sanción adicional a largo plazo es muy dura".

Sin embargo, la contracara del nuevo criterio genera debate: conductas peligrosas que antes derivaban en puntos de penalización ahora son sancionadas, como máximo, con una reprimenda, controversia que promete continuar durante la segunda mitad del calendario.

¿Riesgo de suspensión? Cuántos puntos tienen Colapinto y Antonelli

Pese a figurar en la nómina, con un punto cada uno, Colapinto y Antonelli se encuentran muy lejos del límite de 12 unidades que activa la suspensión automática para un Gran Premio, una sanción máxima que hasta el momento solo alcanzó Kevin Magnussen.

Actualmente, quienes encabezan la lista acumulada de penalizaciones son el propio Antonelli y Oliver Bearman, ambos con cuatro puntos, tras haber sumado en otras categorías de infracciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Fórmula 1
Notas relacionadas
"Soy adicto": las desopilantes confesiones de Franco Colapinto sobre sus hábitos en la Fórmula 1
Briatore habló del futuro de Colapinto en Alpine y ubicó a Gasly entre los mejores pilotos de la Fórmula 1
El ineseprado análisis de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto de cara a la segunda mitad de la F1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar