La llamativa sanción que comparten Franco Colapinto con Kimi Antonelli, el líder de la Fórmula 1

La medida fue bien recibida por el colectivo de pilotos. "En los últimos años, los puntos de penalización se han otorgado con demasiada generosidad. Eso realmente no nos animaba a atacar o intentar realizar adelantamientos", analizó Oliver Bearman, agregando que "si cometes un error, de todos modos pierdes tiempo en la carrera, pero una sanción adicional a largo plazo es muy dura".

Sin embargo, la contracara del nuevo criterio genera debate: conductas peligrosas que antes derivaban en puntos de penalización ahora son sancionadas, como máximo, con una reprimenda, controversia que promete continuar durante la segunda mitad del calendario.

¿Riesgo de suspensión? Cuántos puntos tienen Colapinto y Antonelli

Pese a figurar en la nómina, con un punto cada uno, Colapinto y Antonelli se encuentran muy lejos del límite de 12 unidades que activa la suspensión automática para un Gran Premio, una sanción máxima que hasta el momento solo alcanzó Kevin Magnussen.

Actualmente, quienes encabezan la lista acumulada de penalizaciones son el propio Antonelli y Oliver Bearman, ambos con cuatro puntos, tras haber sumado en otras categorías de infracciones.