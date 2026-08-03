Trump endureció su postura contra Irán y advirtió que el bloqueo naval seguirá hasta lograr un "acuerdo o rendición total"

La nueva amenaza se produce después de que Trump volviera a cambiar el tono de sus declaraciones sobre el conflicto. Tras amenazar con nuevos bombardeos masivos contra Irán, el mandatario aseguró el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían este lunes.

El estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial, permanece en el centro de la disputa entre Estados Unidos e Irán. (Foto: Reuters).

El presidente estadounidense ya había realizado anuncios similares desde el inicio de la guerra, aunque hasta el momento no pudo presentar resultados concretos de esas supuestas negociaciones.

“Hay un acuerdo sobre (el estrecho de Ormuz) y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán”, había asegurado Trump el domingo.

El programa nuclear iraní fue precisamente uno de los argumentos utilizados por el mandatario estadounidense para justificar el inicio de las hostilidades junto con Israel el 28 de febrero. Teherán, en cambio, sostiene que su programa tiene exclusivamente fines civiles.

Mientras continúan las amenazas y la tensión diplomática, Irán conserva capacidad para lanzar misiles y drones contra instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses en distintos puntos de la región. A su vez, los ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz provocaron un fuerte impacto sobre el comercio energético mundial.