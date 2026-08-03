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CONFLICTO MEDIO ORIENTE

Trump endureció su postura contra Irán y advirtió que el bloqueo naval seguirá hasta lograr un "acuerdo o rendición total"

El presidente de Estados Unidos volvió a amenazar a Teherán luego de que el gobierno iraní negara estar negociando con Washington.

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Donald Trump volvió a amenazar a Irán y advirtió que el bloqueo naval continuará hasta alcanzar un “acuerdo o rendición total”. (Foto: Reuters).

Donald Trump volvió a amenazar a Irán y advirtió que el bloqueo naval continuará hasta alcanzar un “acuerdo o rendición total”. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar este lunes la tensión con Irán y advirtió que el bloqueo naval estadounidense continuará hasta que Teherán acepte un “ acuerdo o rendición total”. La amenaza se produjo después de que el gobierno iraní negara que existan negociaciones con Washington, pese a que la Casa Blanca había anunciado que ambos países retomarían el diálogo.

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Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania mantuvieron una reunión en Washington en la que abordaron la producción de interceptores de defensa aérea. (Foto: X @ZelenskyyUa)

¡Los líderes iraníes son increíblemente falaces y engañosos! Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, comienzan las conversaciones, con más programadas para un futuro inmediato, y ellos dicen, abiertamente y con orgullo, que no están manteniendo ninguna conversación”, escribió Trump en su plataforma Truth Social sobre el conflicto en Medio Oriente por el programa iraní y la seguridad del estrecho de Ormuz, ruta que es estratégica para el comercio de energía a nivel mundial.

Qué dijo Irán sobre las negociaciones

Teherán aseguró este lunes que las únicas conversaciones que mantiene actualmente son con Omán y que están vinculadas con la gestión del estrecho de Ormuz.

Trump, sin embargo, sostuvo que el estratégico paso marítimo “ya está completamente controlado por la Marina de Estados Unidos”. Además, se refirió al bloqueo de los puertos iraníes y lanzó una nueva advertencia. “Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total”, afirmó.

La nueva amenaza se produce después de que Trump volviera a cambiar el tono de sus declaraciones sobre el conflicto. Tras amenazar con nuevos bombardeos masivos contra Irán, el mandatario aseguró el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían este lunes.

El estrecho de Ormuz, una ruta estrat&eacute;gica para el comercio energ&eacute;tico mundial, permanece en el centro de la disputa entre Estados Unidos e Ir&aacute;n. (Foto: Reuters).

El estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial, permanece en el centro de la disputa entre Estados Unidos e Irán. (Foto: Reuters).

El presidente estadounidense ya había realizado anuncios similares desde el inicio de la guerra, aunque hasta el momento no pudo presentar resultados concretos de esas supuestas negociaciones.

Hay un acuerdo sobre (el estrecho de Ormuz) y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán”, había asegurado Trump el domingo.

El programa nuclear iraní fue precisamente uno de los argumentos utilizados por el mandatario estadounidense para justificar el inicio de las hostilidades junto con Israel el 28 de febrero. Teherán, en cambio, sostiene que su programa tiene exclusivamente fines civiles.

Mientras continúan las amenazas y la tensión diplomática, Irán conserva capacidad para lanzar misiles y drones contra instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses en distintos puntos de la región. A su vez, los ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz provocaron un fuerte impacto sobre el comercio energético mundial.

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