Ceuta: la Cruz Roja asiste a miles de migrantes varados mientras crecen las denuncias por la situación humanitaria

Marruecos confirmó 11 muertes

El Ministerio del Interior marroquí difundió su primer balance oficial sobre la crisis y aseguró que unas 40.000 personas cruzaron hacia Ceuta el viernes pasado. Según informó el organismo, 11 personas murieron durante esos intentos de ingreso.

De acuerdo con el reporte oficial, diez de las víctimas fallecieron por ahogamiento y una murió tras caer desde una zona rocosa situada entre la ciudad marroquí de Fnideq y Ceuta.

El ministerio también indicó que otras 1.135 personas intentaron ingresar de manera ilegal en Melilla, aunque fueron devueltas de inmediato a territorio marroquí.

Marruecos confirmó la muerte de 11 personas durante los cruces hacia el enclave español. (Foto: Reuters)

Las explicaciones del gobierno marroquí

Las autoridades de Marruecos atribuyeron la crisis a una combinación de factores. Entre ellos mencionaron la acción de bandas dedicadas a la trata de personas, la circulación de información engañosa en redes sociales y distintas interpretaciones erróneas sobre aspectos legales y administrativos.

Según el gobierno marroquí, estos elementos contribuyeron a generar la percepción de que era posible acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias. En particular, señaló que una interpretación equivocada de una sentencia española relacionada con las devoluciones de migrantes interceptados en el mar alimentó las expectativas de quienes intentaron cruzar.

En ese contexto, el Ministerio del Interior sostuvo que Marruecos continuará trabajando junto a sus socios internacionales y ratificó su compromiso con la cooperación y la coordinación en materia migratoria.