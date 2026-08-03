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Ceuta: la Cruz Roja asiste a miles de migrantes varados mientras crecen las denuncias por la situación humanitaria

La organización humanitaria y vecinos de la zona distribuyen alimentos ante la falta de suministros básicos. Marruecos confirmó la muerte de 11 personas durante los cruces hacia el enclave español y atribuyó la crisis a las mafias de trata y a la difusión de información engañosa.

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La Cruz Roja intensificó la asistencia a miles de migrantes que permanecen varados en playas y colinas de Ceuta. (Foto: Reuters)

La Cruz Roja intensificó la asistencia a miles de migrantes que permanecen varados en playas y colinas de Ceuta. (Foto: Reuters)
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La Unión Europea respaldó a España por la crisis migratoria en Ceuta. (Foto: Reuters)

La magnitud de la crisis continúa generando diferencias en las estimaciones. Aunque algunos datos oficiales hablan de unas 5.000 personas afectadas, otras fuentes elevan la cifra hasta las 40.000. La situación se agravó tras varios días sin suministros básicos, lo que derivó en denuncias por las condiciones sanitarias que enfrentan los migrantes.

Asistencia humanitaria en medio de la emergencia

Frente al incremento de personas concentradas en la zona, la Cruz Roja desplegó tareas de asistencia junto con vecinos locales, que colaboran en la entrega de alimentos y otros elementos esenciales. Además, las autoridades pusieron en marcha campañas de concientización vinculadas a la situación de los migrantes.

La emergencia se desarrolla en paralelo a un intenso movimiento migratorio hacia Ceuta, uno de los enclaves españoles ubicados en el norte de África.

Marruecos confirmó 11 muertes

El Ministerio del Interior marroquí difundió su primer balance oficial sobre la crisis y aseguró que unas 40.000 personas cruzaron hacia Ceuta el viernes pasado. Según informó el organismo, 11 personas murieron durante esos intentos de ingreso.

De acuerdo con el reporte oficial, diez de las víctimas fallecieron por ahogamiento y una murió tras caer desde una zona rocosa situada entre la ciudad marroquí de Fnideq y Ceuta.

El ministerio también indicó que otras 1.135 personas intentaron ingresar de manera ilegal en Melilla, aunque fueron devueltas de inmediato a territorio marroquí.

Marruecos confirmó la muerte de 11 personas durante los cruces hacia el enclave español. (Foto: Reuters)

Marruecos confirmó la muerte de 11 personas durante los cruces hacia el enclave español. (Foto: Reuters)

Las explicaciones del gobierno marroquí

Las autoridades de Marruecos atribuyeron la crisis a una combinación de factores. Entre ellos mencionaron la acción de bandas dedicadas a la trata de personas, la circulación de información engañosa en redes sociales y distintas interpretaciones erróneas sobre aspectos legales y administrativos.

Según el gobierno marroquí, estos elementos contribuyeron a generar la percepción de que era posible acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias. En particular, señaló que una interpretación equivocada de una sentencia española relacionada con las devoluciones de migrantes interceptados en el mar alimentó las expectativas de quienes intentaron cruzar.

En ese contexto, el Ministerio del Interior sostuvo que Marruecos continuará trabajando junto a sus socios internacionales y ratificó su compromiso con la cooperación y la coordinación en materia migratoria.

En pocas palabras

  • Cruz Roja y vecinos: Asisten a miles de migrantes varados en Ceuta ante la falta de suministros básicos.
  • Crisis humanitaria: Marruecos confirmó 11 muertes en cruces hacia el enclave español, atribuyendo la situación a mafias y desinformación.
  • Magnitud de la emergencia: Se estima que entre 5.000 y 40.000 personas se encuentran afectadas por la falta de alimentos y condiciones sanitarias precarias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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