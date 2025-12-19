Tragedia en el automovilismo: el último posteo del piloto que murió junto a su familia en un accidente aéreo
El mundo del automovilismo despide a Greg Biffle, histórico piloto de la NASCAR, quien murió junto a su esposa y sus hijos en un accidente aéreo.
El automovilismo internacional atraviesa horas de profunda conmoción tras confirmarse la muerte de Greg Biffle, reconocido piloto de la NASCAR, quien falleció a los 55 años junto a su esposa y sus dos hijos en un accidente aéreo ocurrido en Carolina del Norte, Estados Unidos. La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente del deporte motor y rápidamente se multiplicaron los mensajes de despedida y dolor en las redes sociales.
Biffle era una figura muy activa en plataformas digitales, donde solía compartir contenidos vinculados a su carrera profesional, colaboraciones comerciales y también momentos de su vida cotidiana. Su último posteo, que hoy adquiere una carga emotiva especial, fue una publicación en colaboración con una marca de asientos para autos de competición. En ese contenido, la empresa lo definía como “una leyenda”, destacando su trayectoria y su experiencia como garantía de calidad.
Cuál fue el último posteo de Greg Biffle en redes sociales
La última publicación del piloto estuvo ligada a una acción comercial vinculada al automovilismo, un ámbito que marcó toda su vida. Lejos de anticipar el desenlace trágico, el post reflejaba la imagen de un referente del deporte, respetado por su recorrido y aún vigente en el ambiente. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, esa publicación se llenó de mensajes de despedida de fanáticos, colegas y seguidores que expresaron su incredulidad y tristeza.
En los días previos, además, Biffle había iniciado una serie de sorteos especiales por la cercanía de la Navidad. A través de sus redes, invitaba a sus seguidores a participar por premios diarios, entre ellos mini-motos y sumas de dinero en efectivo. Esos gestos reforzaban el vínculo cercano que mantenía con el público y su constante interacción con la comunidad que lo acompañó durante décadas.
Qué se sabe del accidente aéreo en el que murió Greg Biffle
Según los primeros informes oficiales, la aeronave, que era propiedad del propio Biffle, se estrelló en una zona boscosa de Carolina del Norte. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. Además de los miembros de la familia del piloto, entre las víctimas fatales también se encontraban los pilotos de la aeronave. Las causas del accidente aún no fueron detalladas públicamente.
La noticia sacudió al mundo del automovilismo estadounidense y rápidamente trascendió a nivel internacional, dado el peso del nombre de Biffle dentro de la NASCAR, la categoría más popular del deporte motor en Estados Unidos.
Quién era Greg Biffle y por qué fue una figura clave de la NASCAR
Nacido en Vancouver, Washington, Greg Biffle construyó una carrera sólida y respetada dentro del automovilismo. Sus primeros pasos fueron en las pistas locales del noroeste estadounidense, donde su velocidad y determinación lo hicieron destacar rápidamente. Ese rendimiento le abrió las puertas a las divisiones nacionales de la NASCAR.
Biffle se consagró campeón tanto en la Truck Series como en la Xfinity Series, demostrando una notable capacidad de adaptación a distintos tipos de vehículos y competencias. Ese doble logro lo posicionó como uno de los pilotos más completos de su generación y le permitió dar el salto definitivo a la NASCAR Cup Series, la máxima categoría.
En la élite, se midió con los mejores pilotos del país y consiguió victorias importantes que lo consolidaron como un competidor de primer nivel. Gran parte de sus éxitos llegaron durante su etapa en Roush Fenway Racing, una de las escuderías más importantes de la NASCAR, donde dejó una huella imborrable.