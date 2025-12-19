Tragedia en el automovilismo: el último posteo del piloto que murió junto a su familia en un accidente aéreo

pilotoaccidente

Qué se sabe del accidente aéreo en el que murió Greg Biffle

Según los primeros informes oficiales, la aeronave, que era propiedad del propio Biffle, se estrelló en una zona boscosa de Carolina del Norte. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. Además de los miembros de la familia del piloto, entre las víctimas fatales también se encontraban los pilotos de la aeronave. Las causas del accidente aún no fueron detalladas públicamente.

La noticia sacudió al mundo del automovilismo estadounidense y rápidamente trascendió a nivel internacional, dado el peso del nombre de Biffle dentro de la NASCAR, la categoría más popular del deporte motor en Estados Unidos.

Quién era Greg Biffle y por qué fue una figura clave de la NASCAR

Nacido en Vancouver, Washington, Greg Biffle construyó una carrera sólida y respetada dentro del automovilismo. Sus primeros pasos fueron en las pistas locales del noroeste estadounidense, donde su velocidad y determinación lo hicieron destacar rápidamente. Ese rendimiento le abrió las puertas a las divisiones nacionales de la NASCAR.

Biffle se consagró campeón tanto en la Truck Series como en la Xfinity Series, demostrando una notable capacidad de adaptación a distintos tipos de vehículos y competencias. Ese doble logro lo posicionó como uno de los pilotos más completos de su generación y le permitió dar el salto definitivo a la NASCAR Cup Series, la máxima categoría.

En la élite, se midió con los mejores pilotos del país y consiguió victorias importantes que lo consolidaron como un competidor de primer nivel. Gran parte de sus éxitos llegaron durante su etapa en Roush Fenway Racing, una de las escuderías más importantes de la NASCAR, donde dejó una huella imborrable.