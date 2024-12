The Best: Dibu Martínez volvió a ser elegido como el mejor arquero del mundo y Garnacho también tuvo premio

Martínez fue fundamental para la Selección argentina en la obtención de la Copa América, en la que solo recibió un gol y además fue figura en la tanda de penales ante Ecuador, atajando dos remates desde los 12 pasos.

Además, tuvo un rol clave en su equipo, el Aston Villa de Inglaterra, al que clasificó a la UEFA Champions League por primera vez en 41 años.

Con este premio, el “Dibu” se convirtió en el arquero más ganador de The Best, ya que también se lo había quedado en el 2022, producto de su actuación en el Mundial de Qatar con la Selección argentina.

Garnacho compitió por el premio con Walter Bou

Garnacho compitió para este premio con el argentino Walter Bou, quien también había marcado de chilena pero jugando para Lanús.

Los otros nominados fueron Hassan Al-Haidos, Terry Antonis, Yassine Benzia, Michaell Chirinos, Federico Di Marco, Mohammed Kudus, Denis Omedi, Paul Onuachu y Jaden Philogene.

El "Dibu" Martínez, el mejor arquero del planeta.

Por otra parte, el brasileño Vinícius fue la figura del Real Madrid en la Champions League y La Liga y se ganó el premio al mejor jugador en The Best. En la Copa América no pudo brillar, pero igual le alcanzó para quedarse con el galardón.

A diferencia de años anteriores, esta vez la organización decidió que los premios The Best se entreguen de manera virtual, sin la tradicional ceremonia en la que participaban la mayoría de los protagonistas. Fue la novena edición del evento.